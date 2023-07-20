سياسة
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الضفة الغربية.. استشهاد فلسطيني برصاص جيش الاحتلال قرب نابلس
أعلنت جمعية الهلال الأحمر الفلسطيني استشهاد شاب وإصابة 73 آخرين برصاص جيش الاحتلال الإسرائيلي خلال اقتحامه قبر يوسف شرقي نابلس، بينما وقع اشتباك مسلح بين مقاومين فلسطينيين وجيش الاحتلال الذي استخدم الرصاص الحي والمعدني وقنابل الغاز المسيل للدموع.
الضفة الغربية.. استشهاد فلسطيني برصاص جيش الاحتلال قرب نابلس
استشهاد فلسطيني برصاص الجيش الإسرائيلي / صورة: AA
20 يوليو 2023

استُشهد فلسطيني، الخميس، وأصيب 73 خلال مواجهات مع جيش الاحتلال الإسرائيلي شمالي الضفة الغربية المحتلة.

وقالت جمعية الهلال الأحمر الفلسطيني في بيان، إن "طواقمها تعاملت مع شهيد و73 إصابة خلال مواجهات مع الجيش الإسرائيلي في محيط قبر يوسف شرقي نابلس".

ولفتت إلى أن الشهيد هو الشاب بدر سامي ربحي مصري (19عاماً).

وأوضحت الجمعية أن طواقمها تعاملت مع 73 إصابة بينها 3 بالرصاص الحي، بينما توزعت بقية الإصابات بين حالات اختناق ورصاص مطاطي وسقوط.

وقال شهود عيان، إن قوات عسكرية إسرائيلية كبيرة اقتحمت منطقة قبر يوسف شرقي نابلس لتأمين وصول مستوطنين لقبر يوسف لأداء صلوات تلمودية.

وأضاف الشهود أن مواجهات اندلعت بين عشرات الفلسطينيين وجيش الاحتلال، بينما وقع اشتباك مسلح في الموقع بين مقاومين فلسطينيين والجيش الذي استخدم الرصاص الحي والمعدني وقنابل الغاز المسيل للدموع.

وقالت كتائب شهداء الأقصى التابعة لحركة فتح، إن مقاتليها خاضوا اشتباكاً مسلحاً مع جيش الاحتلال الإسرائيلي في نابلس، واستهدفوا حافلات المستوطنين بزخات من الرصاص.

ويقتحم المستوطنون اليهود بشكل متكرر مدينة نابلس لأداء صلوات في "مقام يوسف"، تحت حراسة جيش الاحتلال الإسرائيلي، لأداء طقوس دينية، لزعمهم بأنه قبر النبي يوسف عليه السلام.

وينفي الفلسطينيون صحة ذلك، ويقولون إن عمر القبر لا يتعدى 200 عام، وأنه يعود إلى رجل مسلم سكن المنطقة قديماً، يدعى يوسف دويكات.

مصدر:TRT عربي - وكالات
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