سياسة
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أردوغان: نعمل على رفع علاقاتنا مع أبو ظبي إلى مستوى الشراكة الاستراتيجية
قال الرئيس التركي رجب طيب أردوغان إن آلية المجلس الاستراتيجي التركي-الإماراتي رفيع المستوى ستضم رفع العلاقات بين الجانبين بانتظام إلى أعلى مستوى.
أردوغان: نعمل على رفع علاقاتنا مع أبو ظبي إلى مستوى الشراكة الاستراتيجية
وصل الرئيس أردوغان إلى أبو ظبي مساء الثلاثاء رفقة عدد من الوزراء والمسؤولين الأتراك ضمن جولة خليجية بدأها الاثنين بالسعودية / صورة: AA
20 يوليو 2023

أكد الرئيس التركي رجب طيب أردوغان أن بلاده سترفع علاقاتها مع دولة الإمارات العربية المتحدة إلى مستوى الشراكة الاستراتيجية.

جاء ذلك في تصريحات أدلى بها الأربعاء، خلال لقائه نظيره الإماراتي محمد بن زايد آل نهيان في العاصمة أبو ظبي.

وأشار الرئيس أردوغان إلى أن رفع العلاقات إلى المستوى الاستراتيجي سيجري "عبر الاتفاقية المشتركة التي ستُوقّع".

وأوضح أنه من خلال آلية المجلس الاستراتيجي التركي-الإماراتي رفيع المستوى سيُضمن رفع العلاقات بين الجانبين بانتظام إلى أعلى مستوى.

وأكد أردوغان رغبة بلاده في تعزيز البنية التحتية القانونية مع الإمارات في مجالات عدة منها تشجيع الاستثمار والأمن والطاقة المتجددة والنقل.

وتابع: "نجد أنه من المفيد تنظيم منتدى للتجارة والاستثمار في إسطنبول الخريف المقبل لتقديم الاتفاقية (آلية المجلس الاستراتيجي التركي-الإماراتي) إلى عالم الأعمال".

وأعرب الرئيس التركي عن امتنانه وسروره لتطوّر الحوار الوثيق والتعاون في الذكرى الخمسين للعلاقات الدبلوماسية بين تركيا والإمارات.

ولفت أردوغان إلى أنه مع التوقيع على النصوص الجديدة، ستُعزّز الأرضية التعاقدية للتعاون القائم بين الجانبين.

وأشار إلى أن مشاركة الإمارات بـ4 مقاتلات من طراز F16 و80 عسكرياً في مناورات "نسر الأناضول 2023"، هو مثال ملموس لعلاقات البلدين في مجال الدفاع.

وأضاف أن المشاركة التركية المكثفة في معرضي IDEX وNAVDEX للصناعات الدفاعية اللذين أقيما في الإمارات، والاهتمام الذي حظيت به الشركات التركية، يدعو للامتنان والتفاؤل.

وشدد أردوغان على أن التعاون بين البلدين في مجال الصناعات الدفاعية سيتطور أكثر مع معرض IDEF الذي سيجري في إسطنبول في الفترة من 25 إلى 28 يوليو/تموز الجاري، معرباً في هذا السياق عن سعادته بدعوته "كضيف شرف" إلى معرض أبو ظبي الدولي للكتاب.

وبدوره أشاد جودت يلماز نائب الرئيس التركي بالاتفاقيات الموقعة مع الإمارات "خطوة مهمة للغاية من حيث الاستثمار الدولي وكذلك الصادرات وتمويل مناطق الزلزال".

وأضاف يلماز: "أتمنى أن تعود الاتفاقيات المبرمة مع دولة الإمارات العربية المتحدة على هامش زيارة الرئيس رجب طيب أرد وغان إلى أبو ظبي، بالفائدة والخير على بلادنا".

ووصل الرئيس أردوغان إلى أبو ظبي مساء الثلاثاء، رفقة عدد من الوزراء والمسؤولين الأتراك، قادماً من قطر ضمن جولة خليجية بدأها الاثنين بزيارة السعودية.

مصدر:TRT عربي - وكالات
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