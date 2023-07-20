قصفت روسيا في وقت مبكر من الخميس مدينتَي ميكولايف وأوديسا الأوكرانيتين، مما أسفر عن جرح عشرين شخصاً على الأقل.

وكتب حاكم منطقة ميكولاييف فيتالي كيم على تليغرام أن "الروس ضربوا وسط المدينة. النيران مشتعلة في مرآب ومبنى سكني مؤلف من ثلاثة طوابق".

وأضاف أن "18 شخصاً في المجموع جُرحوا، أُدخل تسعة منهم، بينهم خمسة أطفال، المستشفى وانتُشل شخص من تحت الأنقاض".

ولم يكشف كيم تفاصيل إضافية عن الهجوم وخصوصاً نوع السلاح الذي استخدم في الضربة.

وكتب رئيس بلدية المدينة أولكسندر سينكيفيتش على تليغرام: "في الأرض حفرة كبيرة بالقرب من مبنى سكني من ثلاثة طوابق"، مؤكداً أن "الحريق خطير جداً".

وأضاف "خمسة مبانٍ سكنية على الاقل أصيبت بأضرار"، كما لحقت أضرار بنحو 15 مرآباً في مكان آخر.

دمار في وسط أوديسا

وأدى هجوم روسي آخر على مدينة أوديسا الأوكرانية، إلى إصابة شخصَين بجروح ونقلهما إلى المستشفى، حسب الحاكم المحلي.

وقال أوليغ كيبر حاكم منطقة أوديسا على تطبيق تليغرام: "بعد الهجوم الروسي (...) كان في وسط أوديسا دمار"، دون أن يحدد طبيعة الهجوم.

وأضاف أن الأجهزة المختصة تعمل بجد.

وفي وقت سابق من الليل أعلنت القوات الجوية في كييف على تليغرام أنها رصدت إطلاق صواريخ باتجاه منطقة أوديسا حيث أطلق إنذار بقصف جوي. ودعا كيبر السكان إلى البقاء في الملاجئ.

واستهدف هجوم ليل الثلاثاء-الأربعاء "محطات الحبوب والبنى التحتية للمواني" في مينائي أوديسا وتشورنومورسك وألحق أضراراً خصوصاً "بصوامع وأرصفة ميناء أوديسا".

وأكد الجيش الروسي من جهته أنه لم يقصف سوى "مواقع صناعية عسكرية وبنى تحتية للوقود ومخازن ذخيرة تابعة للجيش الأوكراني".

وأعلنت موسكو الأربعاء أنها ستعتبر أي سفينة متوجهة إلى مواني الحبوب في أوكرانيا على البحر الأسود هدفاً عسكرياً.

من جانبها، دعت كييف إلى تأمين حراسة دولية لسفن الشحن هذه بعد انتهاء صلاحية اتفاقية حاسمة للأغذية العالمية.

مُسيّرة أوكرانية تقتل فتاة بالقرم

على جانب آخر، قُتلت فتاة في هجوم بطائرات مُسيّرة أوكرانية في شبه جزيرة القرم ليل الأربعاء-الخميس حسبما ذكر الحاكم المحلي الذي عينته موسكو.

وقال سيرجي أكسيونوف على تطبيق تليغرام: "في أعقاب هجوم شنته طائرة مسيّرة معادية، تضررت أربعة مبان إدارية (...) في شمال غرب شبه جزيرة القرم".

وأضاف "للأسف لم يمر (الهجوم) دون سقوط ضحايا وقُتلت فتاة".

وتابع أن الفرق المختصة تعمل في مكان الهجوم، معبراً عن تعازيه لذوي الفتاة.

واتهمت موسكو التي ضمت شبه جزيرة القرم في 2014، أوكرانيا بالهجوم وفتحت تحقيقاً في "عمل إرهابي".