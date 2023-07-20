سياسة
3 دقيقة قراءة
احتجاجاً على تعديلات القضاء.. أطباء احتياط بالجيش الإسرائيلي يوقفون تطوعهم
تستمر الاحتجاجات الإسرائيلية على خطة الإصلاح القضائي المقدمة من الحكومة الإسرائيلية وسط انضمام قطاعات جديدة إلى الاحتجاج، فيما وافقت لجنة القانون والدستور بالقراءة الثانية والثالثة على مشروع قانون يحد من سلطات المحكمة العليا.
احتجاجاً على تعديلات القضاء.. أطباء احتياط بالجيش الإسرائيلي يوقفون تطوعهم
للأسبوع الـ28 تستمر الاحتجاجات في اسرائيل على خطة الحكومة لاصلاح القضاء / صورة: AA
20 يوليو 2023

أعلن نحو 300 طبيب عسكري يخدم في قوات الاحتياط في الجيش الإسرائيلي، وقف تطوعهم في الجيش احتجاجاً على خطة الإصلاح القضائي.

وقالت هيئة البث الإسرائيلية إن "نحو 300 طبيب احتياط أبلغوا المسؤولين الطبيين، أنهم أنهوا تطوعهم للاحتياط إثر دفع تشريعات الإصلاح القانوني".

ونقلت الهيئة عن الدكتور أوري إسرائيلي، الذي خدم في الاحتياط لمدة 40 عاماً: "إسرائيل بلا سلطة قضائية قوية تعرّض جنودها لواقع الدعاوى القضائية في المحاكم الدولية وستضر بشدة بالتماسك بين الجنود".

من جهته قال موقع "تايمز أوف إسرائيل" الإخباري الإسرائيلي، إن الأطباء "عقدوا مؤتمراً صحفياً خارج قاعدة تل هشومير العسكرية في رامات غان لإعلان خطوتهم".

وأصدر المئات من جنود الاحتياط في الجيش الإسرائيلي رسائل، خلال الأسابيع الأخيرة، هددوا فيها بعدم الحضور إلى الخدمة الاحتياطية التطوعية احتجاجاً على خطة "الإصلاح القضائي".

ومساء الثلاثاء أعلن أكثر من 160 من جنود الاحتياط في سلاح الجو الإسرائيلي عن خطوة مماثلة، حسب موقع "تايمز أوف إسرائيل".

ومن المقرر أن يوقع عدد غير معروف من جنود الاحتياط أيضاً رسائل مماثلة خارج مقر الجيش الإسرائيلي في تل أبيب في وقت لاحق الليلة، لإعلان تعليق عملهم الاحتياطي التطوعي، وفق المصدر ذاته.

وفي سياق متصل، وافقت لجنة الدستور والقضاء البرلمانية مساء الأربعاء، على مشروع قانون للحد من أسباب المعقولية للقراءتين الثانية والثالثة.

وقال الكنيست في بيان له إن اللجنة رفضت جميع التحفظات على تعديل مشروع القانون بخصوص المعقولية.

وكان من المرتقب أن يجري التصويت الأربعاء أو الخميس، لكن مكتب رئيس الوزراء الإسرائيلي أعلن في بيان أن رئيس الحكومة نتنياهو أبلغ الرئيس الأمريكي جو بايدن في اتصال هاتفي أن مشروع القانون سيمرر الأسبوع المقبل.

وتشهد إسرائيل منذ أكثر من 28 أسبوعاً احتجاجات واسعة على مشاريع القوانين التي تدفع بها الحكومة تحت عنوان "الإصلاح القضائي"، فيما تقول المعارضة إنها تحول إسرائيل إلى "ديكتاتورية".

وعلى الرغم من الاحتجاجات التي يشارك فيها مئات الآلاف من الإسرائيليين، والتي أحدثت حالة من الجدل داخل إسرائيل، فإنّ الحكومة أكدت مُضيّها في إقرار التشريعات.

مصدر:TRT عربي - وكالات
اكتشف
غروسي: تعاون إيران مع الطاقة الذرية التزام قانوني وليس خياراً
الاحتلال يواصل مجازره بحق مجوّعي غزة.. ولازاريني: الأونروا تواجه أزمة وجود
إيران تعتقل 26 شخصاً في خوزستان بتهمة التعاون مع إسرائيل
زعيم إسرائيلي معارض يعلق على قتل المستوطنين ثلاثةَ فلسطينيين بالضفة: مجزرة يهودية عنيفة
مستوطنون يقتلون 3 فلسطينيين ويصيبون 16 واستشهاد طفل في جنين وسط استمرار عمليات الهدم في طولكرم
"القسام" تنشر مشاهد لكمين خان يونس.. والاحتلال يعترف بمقتل 7 جنود وتحقيقاته تكشف عن "خلل خطير"
الحرب في الشرق الأوسط تدفع بكين لإعادة إحياء مشروع "قوة سيبيريا 2" لنقل الغاز الروسي
قمة الناتو.. أردوغان يؤكد في لقائه بزعماء: أولويتنا التوصل إلى وقف دائم لإطلاق النار في غزة
عشرات الشهداء بمجازر إسرائيلية جديدة.. و”حكومة غزة”: الاحتلال يقنص المدنيين عند نقاط المساعدات
ترمب يدعي أن اتفاقاً بشأن غزة "بات وشيكاً جداً".. وحماس: الاتصالات بين الوسطاء تكثفت والاحتلال يتلكأ
زهران ممداني.. مسلم اشتراكي ومؤيد لفلسطين يقترب من منصب عمدة نيويورك
كتائب القسام وسرايا القدس تدمران آليات إسرائيلية بخان يونس.. وجيش الاحتلال يقر بمقتل 7 جنود
بعد تقرير الاستخبارات.. ترمب: برنامج إيران النووي عاد عقوداً إلى الوراء بعد تدميره بالكامل
وزيرا دفاع تركيا وهولندا يوقّعان إعلان نيات خلال قمة الناتو في لاهاي
الاحتلال يواصل عمليات الدهم والاعتقال في الضفة الغربية ويهدم 623 منزلاً بالقدس منذ 7 أكتوبر
ألق نظرة سريعة على TRT Global. شاركونا تعليقاتكم
Contact us