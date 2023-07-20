أعلن نحو 300 طبيب عسكري يخدم في قوات الاحتياط في الجيش الإسرائيلي، وقف تطوعهم في الجيش احتجاجاً على خطة الإصلاح القضائي.

وقالت هيئة البث الإسرائيلية إن "نحو 300 طبيب احتياط أبلغوا المسؤولين الطبيين، أنهم أنهوا تطوعهم للاحتياط إثر دفع تشريعات الإصلاح القانوني".

ونقلت الهيئة عن الدكتور أوري إسرائيلي، الذي خدم في الاحتياط لمدة 40 عاماً: "إسرائيل بلا سلطة قضائية قوية تعرّض جنودها لواقع الدعاوى القضائية في المحاكم الدولية وستضر بشدة بالتماسك بين الجنود".

من جهته قال موقع "تايمز أوف إسرائيل" الإخباري الإسرائيلي، إن الأطباء "عقدوا مؤتمراً صحفياً خارج قاعدة تل هشومير العسكرية في رامات غان لإعلان خطوتهم".

وأصدر المئات من جنود الاحتياط في الجيش الإسرائيلي رسائل، خلال الأسابيع الأخيرة، هددوا فيها بعدم الحضور إلى الخدمة الاحتياطية التطوعية احتجاجاً على خطة "الإصلاح القضائي".

ومساء الثلاثاء أعلن أكثر من 160 من جنود الاحتياط في سلاح الجو الإسرائيلي عن خطوة مماثلة، حسب موقع "تايمز أوف إسرائيل".

ومن المقرر أن يوقع عدد غير معروف من جنود الاحتياط أيضاً رسائل مماثلة خارج مقر الجيش الإسرائيلي في تل أبيب في وقت لاحق الليلة، لإعلان تعليق عملهم الاحتياطي التطوعي، وفق المصدر ذاته.

وفي سياق متصل، وافقت لجنة الدستور والقضاء البرلمانية مساء الأربعاء، على مشروع قانون للحد من أسباب المعقولية للقراءتين الثانية والثالثة.

وقال الكنيست في بيان له إن اللجنة رفضت جميع التحفظات على تعديل مشروع القانون بخصوص المعقولية.

وكان من المرتقب أن يجري التصويت الأربعاء أو الخميس، لكن مكتب رئيس الوزراء الإسرائيلي أعلن في بيان أن رئيس الحكومة نتنياهو أبلغ الرئيس الأمريكي جو بايدن في اتصال هاتفي أن مشروع القانون سيمرر الأسبوع المقبل.

وتشهد إسرائيل منذ أكثر من 28 أسبوعاً احتجاجات واسعة على مشاريع القوانين التي تدفع بها الحكومة تحت عنوان "الإصلاح القضائي"، فيما تقول المعارضة إنها تحول إسرائيل إلى "ديكتاتورية".

وعلى الرغم من الاحتجاجات التي يشارك فيها مئات الآلاف من الإسرائيليين، والتي أحدثت حالة من الجدل داخل إسرائيل، فإنّ الحكومة أكدت مُضيّها في إقرار التشريعات.