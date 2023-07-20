قالت الإمارات، إن الشراكة مع تركيا تشهد ازدهاراً كبيراً، وأنها ستشمل كل قطاعات الاقتصاد.

جاء ذلك وفق تصريحات مسؤولين إماراتيين أوردتها وكالة الأنباء الإماراتية الرسمية "وام"، على هامش زيارة الرئيس التركي رجب طيب أردوغان لأبو ظبي الأربعاء.

وأكد ثاني بن أحمد الزيودي وزير الدولة الإماراتي للتجارة الخارجية، أن تركيا والإمارات "تستهدفان الارتقاء بالشراكة الاقتصادية بينهما لتشمل كل القطاعات الاقتصادية، خصوصاً أن الدولتين تملكان مقومات واعدة تمكنهما من تحقيق التكامل والنمو المشترك بينهما".

وأضاف أن "الإمارات وتركيا تواصلان المضي قدماً في الإجراءات المتعلقة باعتماد وتفعيل اتفاقية الشراكة الاقتصادية الشاملة تمهيداً لدخولها حيز التنفيذ قريباً" وذلك بعدما صدقت الدولتان على الاتفاقية رسمياً نهاية مايو/أيار الماضي.

وأوضح الزيودي أنه "حسب الجدول الزمني المعتمد ستدخل الاتفاقية حيز التنفيذ مطلع سبتمبر/أيلول المقبل".

وتستهدف الاتفاقية تحفيز التجارة البينية غير النفطية من مستواها الحالي البالغ 18 مليار دولار إلى أكثر من 40 مليار دولار سنوياً في غضون السنوات الخمس المقبلة، وفق الزيودي.

كما قال عبد الله الهاملي، رئيس الجانب الإماراتي لمجلس الأعمال المشترك الإماراتي التركي، إن "العلاقات الاقتصادية بين البلدين تشهد ازدهاراً كبيراً في الوقت الراهن وفي مختلف القطاعات".

وذكر أن "الاستثمارات الإماراتية في تركيا وصلت إلى 5 مليارات دولار وهي مرشحة للنمو بشكل كبير خلال السنوات المقبلة لا سيّما بعد تفعيل اتفاقية الشراكة الاقتصادية الشاملة".

وكشف الهاملي، أن: "طموحاتنا المشتركة وشراكاتنا في مختلف القطاعات والصناعات يمكن أن تقودنا إلى مزيد من التعاون الأمر الذي من شأنه أن يخلق الكثير من فرص الأعمال والوظائف".

وكان الرئيس التركي رجب طيب أردوغان، وصل إلى أبو ظبي مساء الثلاثاء، رفقة عدد من الوزراء والمسؤولين الأتراك، قادماً من قطر، ضمن جولته الخليجية التي بدأت الاثنين بزيارة السعودية، وغادرها متوجهاً إلى جمهورية شمال قبرص التركية للمشاركة في مراسم افتتاح المبنى الجديد لمطار أرجان الدولي.