سياسة
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وزراء دول الاتحاد الاوروبي يبحثون الخميس سبل التقارب مع تركيا
من المقرر أن يجتمع وزراء دول الاتحاد الأوروبي في بروكسل الخميس لبحث سبل تعزيز علاقاتهم مع تركيا، في أول اجتماع بعد قمة الناتو الأسبوع الماضي في فيلنيوس حيث ألقت شروط الرئيس التركي رجب طيب أردوغان بثقلها على الأجواء.
وزراء دول الاتحاد الاوروبي يبحثون الخميس سبل التقارب مع تركيا
وزراء دول الاتحاد الاوروبي يبحثون الخميس سبل التقارب مع تركيا / صورة: AFP
20 يوليو 2023

يجتمع وزراء خارجية الدول الـ27 الأعضاء في الاتحاد الأوروبي الخميس في بروكسل لبحث إمكانية تعزيز علاقاتهم مع تركيا.

وهذا النقاش المقرّر منذ فترة طويلة بشأن شريك لا يمكن الالتفاف عليه اكتسب أهمية أكبر بعد قمة حلف الناتو الأسبوع الماضي في فيلنيوس، إذ ألقت شروط الرئيس التركي رجب طيب أردوغان بثقلها على الأجواء.

وفي ختام نشاط دبلوماسي مكثف، رفع أردوغان أخيراً معارضته لانضمام السويد إلى الحلف، محذراً في الوقت نفسه من أن التصديق لن يكون قبل أكتوبر/تشرين الأول على أقرب تقدير.

في المقابل، فتح الأوروبيون الطريق أمام تحسين العلاقات مع أنقرة، فبعد لقائه الرئيس التركي تحدث رئيس المجلس الأوروبي شارل ميشال في تغريدة عن رغبتهما المشتركة في "تنشيط" العلاقات بين تركيا والاتحاد الأوروبي.

ووافقت السويد على "دعم نشط" للجهود الهادفة لإعادة تحريك عملية انضمام تركيا مع المساهمة في الوقت نفسه في تحديث الاتحاد الجمركي وتحرير التأشيرات، حسب الأمين العام لحلف الأطلسي ينس ستولتنبرغ.

وهاتان المسألتان الأخيرتان مهمتان في نظر أنقرة.

وجرى تطبيق اتفاق الاتحاد الجمركي بين تركيا والاتحاد الأوروبي منذ 1995 وبالتالي يمكن تكييفه لتشجيع مزيد من التجارة في حين أنّ التحرير المحتمل للتأشيرات من شأنه أن يخفف شروط دخول المواطنين الأتراك إلى دول الاتحاد الأوروبي.

مصدر:TRT عربي - وكالات
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