قال وزير الصناعة والتكنولوجيا التركي فاتح كاجر إن بلاده والإمارات تتجهان إلى التعاون في مجالي الفضاء والذكاء الصناعي من خلال الاتفاقيات الموقعة بين الجانبين.

وأضاف كاجر أن العلاقات الاقتصادية بين البلدين ستتطور أكثر مع تعزيز مناخ الاستثمار المتبادل، وأكد وضع أساس قانوني لبيئة استثمارية شفافة للمستثمرين من خلال اتفاقية التشجيع المتبادل للاستثمارات وحمايتها.

وكشف الوزير التركي عن توقيع مذكرة تفاهم مع الإمارات للتعاون في مجال التحول الرقمي، وقال: "ستوفر هذه المذكرة إمكانية تطوير مشاريع التحول الرقمي والبنية التحتية الرقمية للبلدين".

ولفت إلى توقيع مذكرة تفاهم حول تطوير قدرة مركبات الإطلاق المشتركة للأغراض التجارية، مشددًا أن هذه المذكرة تهدف إلى زيادة حصة البلدين في اقتصاد الفضاء الذي يشهد نمواً.

وأردف: "ستزداد إمكانات إنشاء قاعدة إطلاق مشتركة وتطوير مركبة إطلاق بشكل أكبر بفضل التعاون الاستراتيجي الذي سيتشكل بهذا الصدد".

وأوضح أن العلاقات بين تركيا والإمارات ستتواصل على أعلى المستويات عبر هذه الجهود والمشاريع.

والاثنين وصل الرئيس أردوغان إلى السعودية في أولى محطاته ضمن جولته الخليجية، وتلاها بزيارة قطر الثلاثاء ثم الإمارات، وشهدت الجولة توقيع اتفاقيات بين تركيا والبلدان الخليجية الثلاثة.