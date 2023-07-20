سياسة
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قرار قضائي تركي بالقبض على المتطرف الدنماركي بالودان الذي أحرق المصحف
القضاء التركي يصدر قراراً بإلقاء القبض على زعيم حزب "الخط المتشدد" الدنماركي اليميني المتطرف راسموس بالودان الذي أحرق نسخة من المصحف أمام السفارة التركية في ستوكهولم بتهمة "الإهانة العلنية للقيم الدينية التي تتبناها فئة من الناس".
قرار قضائي تركي بالقبض على المتطرف الدنماركي بالودان الذي أحرق المصحف
القضاء التركي يقرر القبض على السياسي الدنماركي المتطرف بالودان / صورة: Reuters
20 يوليو 2023

أصدر القضاء التركي قراراً يقضي بإلقاء القبض على زعيم حزب "الخط المتشدد" الدنماركي اليميني المتطرف راسموس بالودان الذي أحرق نسخة من المصحف أمام السفارة التركية في العاصمة السويدية ستوكهولم.

وأطلقت النيابة العامة في العاصمة أنقرة تحقيقاً بحق بالودان بتهمة "الإهانة العلنية للقيم الدينية التي تتبناها فئة من الناس"، وطلبت من محكمة الصلح والجزاء الثامنة في أنقرة "القبض عليه لاستجوابه".

وعليه، أصدرت المحكمة قرار إلقاء قبض بحق بالودان الذي أحرق نسخة من القرآن في 21 يناير/كانون الثاني الماضي.

وكان الاتحاد الأوروبي أكّد قبل نحو 3 أسابيع، أن إحراق أي كتاب مقدس يعتبر استفزازاً علنياً وعملاً وقحاً.

جاء ذلك في بيان صادر عن مكتب الممثل الأعلى للاتحاد الأوروبي للشؤون الخارجية والسياسة الأمنية جوزيب بوريل، حول تمزيق وحرق نسخة من المصحف قرب مسجد ستوكهولم المركزي تحت أنظار الشرطة.

وأشار البيان إلى أن الاتحاد الأوروبي يؤيد معارضة وزارة الخارجية السويدية بشدة لإحراق المصحف.

وقال: "لا يعكس الفعل بأي حال من الأحوال وجهات نظر الاتحاد الأوروبي، وحرق القرآن الكريم أو أي كتاب مقدس هو عمل عدائي وفيه قلة احترام واستفزاز علني، ولا يوجد مكان في أوروبا للعنصرية وكراهية الأجانب وما يتعلق بذلك من تعصب".

وأعرب عن أسفه لارتكاب هذا الفعل في عيد الأضحى الذي يعتبر احتفالاً إسلامياً مهماً.

والأربعاء، مزق العراقي المقيم يالسويد سلوان موميكا (37 عاماً)، نسخة من المصحف وأضرم النار فيها عند مسجد ستوكهولم المركزي، بعد أن منحته الشرطة تصريحاً بتنظيم الاحتجاج بموجب قرار قضائي، الأمر الذي قوبل بموجة استنكار وتنديد واسعة في العالمين العربي والإسلامي.

مصدر:TRT عربي - وكالات
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