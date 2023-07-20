أكدت تركيا الخميس أهمية المسار الرباعي الراعي لمبادرة الحبوب عبر البحر الأسود، وشددت على مواصلة جهودها مع أطراف الاتفاقية لتمديدها مجدداً.

ووفق مصادر في وزارة الدفاع التركية، فإن أنقرة تقود جهوداً لعودة المسار الرباعي، وأشارت إلى أن تركيا ستحافظ على بقاء مركز التنسيق المشترك الخاص بالمبادرة قائماً.

وأكدت ذات المصادر حرص تركيا على استمرار المبادرة، مشيرة إلى "تأكيد رئيسنا على استمرار الاتفاقية التي نراها مفيدة للعالم، لأجل ذلك نعمل حالياً مع جميع الأطراف من أجل استمرارها".

وفيما يتعلق بأوضاع الموظفين الروس في المركز، أكدت المصادر انسحابهم منه.

وأبلغت روسيا الأمم المتحدة وتركيا قرارها عدم تمديد الاتفاقية التي انتهت يوم الاثنين 17 يوليو/تموز، واشترطت لعودتها تنفيذ الجزء الخاص بها من الصفقة والمتعلق برفع العقوبات عن الحبوب والأسمدة الروسية، وهو الجزء الذي عُطّل بفعل العقوبات الغربية طيلة الفترة الماضية.

وفي يوليو 2022، وقّعت تركيا والأمم المتحدة وروسيا وأوكرانيا في إسطنبول، اتفاقاً لاستئناف صادرات الحبوب من المواني الأوكرانية للمساعدة في معالجة أزمة الغذاء العالمية، والتي توقفت مؤقتاً بعد بدء الحرب الروسية في 24 فبراير/شباط 2022.

ومُدّدت الاتفاقية 3 مرات، إذ سهلت نقل أطنان من الحبوب والمواد الغذائية في إطار محاولات معالجة أزمة الغذاء العالمية التي تصاعدت إلى مستويات قياسية بعد بدء شن موسكو عملياتها العسكرية.