أعرب الرئيس السابق لجهاز الأمن العام الإسرائيلي "الشاباك" نداف أرغمان عن خشيته من أن تؤدي القوانين التي تدفع بها الحكومة تحت مسمى "الإصلاحات القضائية" إلى حرب أهلية، واصفاً إياها بأنها "تغيير للنظام".

وقال أرغمان في حديث لإذاعة الجيش الإسرائيلي الخميس: "عليّ أن أقول إنني أخشى من أننا على شفا حرب أهلية".

و"الشاباك" هو جهاز المخابرات الداخلي في إسرائيل والمسؤول أيضاً عن اعتقال والتحقيق مع الفلسطينيين.

وأضاف أرغمان: "هذا تغيير للنظام خدمنا جميعاً في ظل حكومات مختلفة، وتلقينا أوامر مختلفة، كنا نؤمن أكثر بالبعض وأقل بالبعض الآخر، لا يهم، ولكن هناك واقع مختلف هنا، نحن نتحدث عن تغيير النظام في دولة إسرائيل".

وحذّر من أن "أي تشريع لا يحظى بإجماع واسع سيقود دولة إسرائيل إلى حالة من الفوضى. إذا مُرِّر القانون، فنحن دولة مختلفة".

وأعلن أرغمان "دعمه للمئات من ضباط وجنود الاحتياط الذي أعلنوا رفضهم الاستجابة لنداء التطوع في الاحتياط رداً على إصرار الحكومة على تمرير مشاريع قوانين تسميها الإصلاح القضائي وتعتبر المعارضة أن من شأنها تحويل إسرائيل إلى ديكتاتورية".

وأردف: "إذا مُرِّر هذا التشريع الفظيع والمريع، فنحن دولة مختلفة، لذلك لا يتعين علينا الامتثال للعقد الذي وقع معنا عندما جرى الاتفاق على أننا دولة يهودية وديمقراطية ".

وتابع أرغمان: "لذلك، فإن إنهاء التطوع أمر سليم".

وكان أرغمان تولى رئاسة الشاباك بقرار من رئيس الوزراء بنيامين نتنياهو في 2016، وقاد الوكالة لمدة خمس سنوات.

وألقى ارغمان باللوم على نتنياهو في الوضع الراهن، قائلاً إن "تحميل المسؤولية لهؤلاء المتطوعين والطيارين والوحدات الخاصة خطأ كامل".

وأضاف: "لقد تطوعت لدولة يهودية وديمقراطية، وليس لخدمة ديكتاتور أو ديكتاتورية".

ودعا أرغمان "قادة الأمن والاستخبارات في إسرائيل إلى الطلب من نتنياهو وقف هذه التشريعات".

ورغم الاعتراضات المتواصلة للأسبوع الـ28، على مشاريع القوانين فإن الحكومة ماضية في إقرارها.