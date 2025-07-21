وأشارت “الخارجية” التركية إلى أنّها أكدت عقب إعلان اليونان هذه المبادرة العام الماضي، وتحديداً بتاريخ 9 أبريل/نيسان 2024، أنّ المحميات البحرية التي سيعلن عنها في بحر إيجة لن تترتب عليها أي آثار قانونية في سياق قضايا البحر المترابطة بين البلدين، بما في ذلك التكوينات الجغرافية التي لم تُنقل ملكيتها إلى اليونان بموجب الاتفاقيات الدولية، مضيفةً أن "هذه النقاط لا تزال سارية حتى اليوم".

ودعت إلى تجنب الإجراءات الأحادية الجانب في البحار المغلقة أو شبه المغلقة مثل بحر إيجة والبحر الأبيض المتوسط، موضحةً أنّ "القانون البحري الدولي يشجع التعاون بين الدول الساحلية في هذه البحار، بما في ذلك في القضايا البيئية، ونجدد تأكيدنا على الجهود المبذولة لاستغلال القيم العالمية، مثل حماية البيئة".

وذكرت أن تركيا ستعلن عن مشاريعها الرامية إلى حماية البيئة في المناطق البحرية خلال الأيام المقبلة، مشددةً على ضرورة اتباع نهج صادق وشامل لحل القضايا على أساس القانون الدولي والإنصاف وحسن الجوار، وذلك في إطار إعلان أثينا بشأن العلاقات الودية وحسن الجوار الصادر في 7 ديسمبر/كانون الأول 2023، الذي يعكس الروح التي يرغب الطرفان في الحفاظ عليها في علاقتهما.