سياسة
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أردوغان يدعو لرفع القيود عن جمهورية قبرص التركية ويجدّد دعمه لحل الدولتين
طالب الرئيس التركي رجب طيب أردوغان المجتمع الدولي برفع القيود السياسية المفروضة على جمهورية شمال قبرص التركية، وقال خلال افتتاح مدرج ومبنى ركاب جديدين في مطار أرجان الدولي، إن المطار أصبح قادراً على تقديم خدماته لـ10 ملايين مسافر.
أردوغان يدعو لرفع القيود عن جمهورية قبرص التركية ويجدّد دعمه لحل الدولتين
الرئيس أردوغان يجدد دعمه لحل الدولتين المتساويتين في قبرص / صورة: AA
20 يوليو 2023

جدّد الرئيس التركي رجب طيب أردوغان دعوته لدعم فكرة الدولتين المتساويتين اللتين تعيشان معاً جنباً إلى جنب، وليس ثقافة الهيمنة والتوتر والصراع في جزيرة قبرص.

جاء ذلك في كلمة له خلال مراسم افتتاح مدرج ومبنى ركاب جديدين في مطار أرجان الدولي في شمال قبرص التركية، الخميس.

ودعا أردوغان المجتمع الدولي لرفع القيود السياسية البحتة، التي لا سند قانونياً لها، المفروضة على جمهورية شمال قبرص التركية.

وأضاف: "أجدّد دعوتي لدعم فكرة حل الدولتين المتساويتين اللتين تعيشان معاً جنباً إلى جنب، وليس ثقافة الهيمنة والتوتر والصراع في جزيرة قبرص".

وبالنسبة لافتتاح المطار، لفت أردوغان إلى أن مطار أرجان الجديد سيساهم في جعل قبرص التركية، وهي واحة استقرار في شرق المتوسط، ​​علامة تجارية في المنطقة.

وأوضح أنه جرى توسيع مبنى الركاب الجديد بمطار أرجان القبرصي، ليزيد 6 طوابق عن القديم، وأصبح قادراً على تقديم خدماته لـ10 ملايين مسافر.

وأضاف أردوغان: "بدءاً من اليوم أصبح مطار أرجان الأكبر في جزيرة قبرص من ناحية القدرة على استيعاب المسافرين".

ووصل الرئيس التركي ظهر الخميس إلى مطار أرجان الدولي بجمهورية شمال قبرص التركية، قادماً من الإمارات.

وكان رئيس جمهورية شمال قبرص التركية أرسين تتار، في مقدمة مستقبلي الرئيس أردوغان بمراسم رسمية أقيمت في المطار.

وحضر مراسم الاستقبال رئيس وزراء شمال قبرص التركية أونال أوستال، ورئيس البرلمان زولو تورا، وغيرهما من المسؤولين.

ورافق أردوغان وزراء الخارجية هاكان فيدان والطاقة والموارد الطبيعية ألب أرسلان بيرقدار والدفاع يشار غولر ورئيس دائرة الاتصال في الرئاسة فخر الدين ألطون ورئيس جهاز الاستخبارات إبراهيم قالن وعدد آخر من المسؤولين.

مصدر:TRT عربي - وكالات
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