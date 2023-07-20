منذ ساعات الفجر الأولى والفلسطيني محمد شوشة، يعمل في مزرعته الواقعة بمقربة من نبع مياه "عين الهوية" في بلدة حوسان الأثرية بمحافظة بيت لحم جنوبي الضفة الغربية.

ويعتني شوشة (69 عاماً) بمزرعته التي يعيش منها وتبلغ مساحتها نحو دونم (ألف متر)، ويسقيها من مياه نبع الهوية كما أعتاد على ذلك منذ أن كان طفلاً.

غير أنه اليوم يتخوف من تنفيذ قرار إسرائيلي يقضي بالسيطرة على النبع وضمه إلى سلطة السياحة والآثار الإسرائيلية.

وتاريخ ينابيع المياه الجوفية في بلدة حوسان يعود إلى الفترة الرومانية، ولها مكانة تاريخية وأثرية ويتردد عليها السياح الفلسطينيين من مدن الضفة.

ويقع نبع "عين الهوية" في واد بين جبال تكسوها أشجار الزيتون، وتتوسطها أراضٍ تُزرع بالخضروات وبطريقة بدائية.

مضايقات إسرائيلية

والاثنين الماضي صدقت الحكومة الإسرائيلية في اجتماعها الأسبوعي، على إقرار ميزانية بـ120 مليون شيكل (33مليون دولار) على امتداد 3 سنوات، ضمن مشروع قرار يهدف إلى "الحفاظ على الآثار وحمايتها في الضفة الغربية"، والذي قدّمه وزراء التراث الحاخام أميحاي إلياهو، والمالية بتسلئيل سموتريتش، والسياحة حاييم كاتس.

وتقع تلك المواقع في المناطق المصنفة "ج"، حسب اتفاقية أوسلو 2 (1995).

وينفي سباتين أي حق للاحتلال الاسرائيلي في الموقع، وقال "عين الهوية نبع مياه فلسطيني يقع على أراضي بلدة حوسان ولا يوجد أي حق إسرائيلي تاريخي أو ديني فيه".

وأشار إلى أن سلطات الاحتلال الاسرائيلي تمنع السلطات المحلية الفلسطينية من ترميم أو تأهيل محيط النبع بحجة إنه يقع ضمن أراضي مصنفة "ج".

دعوات للتدخل

وتقع البلدة على الخط الفاصل بين الضفة الغربية ومدينة القدس المحتلة، واحتلت إسرائيل نحو 4000 دونم من أراضيها لبناء مستوطنة بيتار عليت والتي تعد واحدة من مستوطنات غوش عتصيون الإسرائيلي.

وبين رئيس المجلس المحلي أن سلطات الاحتلال الاسرائيلية عادة تنظم مسارات للمستوطنين للموقع تحت حماية الجيش.

والاثنين دعا رئيس الوزراء الفلسطيني محمد اشتية، منظمة الأمم المتحدة للتربية والعلم والثقافة "يونسكو" إلى حماية المواقع الأثرية الفلسطينية من "التهويد والأسرلة".

وتابع أن منطقة "عين الهوية" الأثرية غربي قرية حوسان بمحافظة بيت لحم المليئة بعيون المياه والبرك "يسعى الاحتلال ومستوطنوه لتحويلها إلى مقصد ديني وسياحي للمستوطنين".