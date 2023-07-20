سياسة
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لتعزيز التعاون.. روسيا والصين تطلقان تدريبات عسكرية في بحر اليابان
في خضم توترات شديدة مع الدول الغربية، أطلقت روسيا والصين مناورات بحرية جديدة في بحر اليابان لتعزيز التعاون البحري بين الدولتين، حسب ما أعلنت وزارة الدفاع الروسية.
لتعزيز التعاون.. روسيا والصين تطلقان تدريبات عسكرية في بحر اليابان
روسيا والصين تطلقان تدريبات عسكرية في بحر اليابان صورة: Reuters / Reuters
20 يوليو 2023

أعلنت وزارة الدفاع الروسية بدء قواتها تدريبات عسكرية مشتركة مع الصين، الخميس, في بحر اليابان، في خضم توترات شديدة مع الدول الغربية، لمواجهة ما يعتبرانه الهيمنة الأمريكية.

وشهدت العلاقات بين البلدين الجارين تقارباً في المجال العسكري منذ بدء العملية العسكرية الروسية في أوكرانيا، التي رفضت بكين إدانتها.

ونظمت الصين وروسيا مناورات عدة بين جيشيهما في الأشهر الأخيرة، لتعزيز التنسيق بينهما.

وفي مارس/آذار الماضي، التقى الرئيس الصيني شي جينبينغ نظيره الروسي فلاديمير بوتين في الكرملين، وتحدث الزعيمان في إعلان مشترك عن رغبتهما في تسيير "دوريات مشتركة بانتظام" بهدف "تعميق الثقة المتبادلة".

وقال الجيش الروسي في بيان الخميس إنّ "الهدف الرئيسي من هذه المناورات الجديدة تعزيز التعاون البحري بين روسيا والصين، والحفاظ على الاستقرار والسلام في منطقة آسيا والمحيط الهادئ".

وأفاد بأنّ التدريبات التي ستستمر حتى الأحد تشمل سفناً مضادّة للغواصات، وفرقاطات روسية.

وكانت بكين قالت في بيان الأحد إنّ المناورات ستضمّ خصوصاً خمس سفن حربية صينية، بينها المدمّرة قاذفة الصواريخ الموجّهة تشيتشيهار.

وذكرت وزارة الدفاع الروسية في بيانها أن جدول العمليات يضم "عمليات قتالية مضادّة للغواصات ومعارك بحرية"، مضيفة أنّه من المقرر أيضاً "تنفيذ ضربات مدفعية مشتركة".

وخلال الشهر الماضي، نفّذت الصين وروسيا دورية جوية عسكرية مشتركة فوق بحري اليابان والصين الشرقي، ما دفع كوريا الجنوبية إلى نشر طائرات مقاتلة كإجراء احترازي.

وهذه سادس مناورات من نوعها تنفّذها بكين وموسكو في المنطقة منذ عام 2019.

مصدر:TRT عربي - وكالات
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