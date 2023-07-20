التقى الرئيس التركي رجب طيب أردوغان، الخميس، نظيره في جمهورية شمال قبرص التركية أرسين تتار، في العاصمة لفكوشا.

وزار الرئيس أردوغان جمهورية شمال قبرص التركية للمشاركة في افتتاح مطار أرجان الدولي.

وخلال اللقاء وُقّعت اتفاقية تقديم الخدمات القنصلية لمواطني شمال قبرص التركية ومذكرة تفاهم بشأن الدعم الذي ستقدمه تركيا لإنشاء مركز مكافحة الهجرة غير النظامية.

دعوات لرفع الحصار عن جمهورية شمال قبرص التركية

وفي كلمة له خلال مراسم افتتاح المطار شدد رئيس جمهورية شمال قبرص التركية أرسين تتار، على وجوب إنهاء العزلة والحصار والقيود المفروضة على بلاده، بخاصة فيما يتعلق بحرية السفر.

وأضاف تتار أن حرية التنقل والسفر تُعد من حقوق الإنسان الأساسية.

وأوضح أن المدرج ومبنى الركاب الجديدين في مطار أرجان الدولي جرى إنشاؤهما بتعليمات من الرئيس التركي رجب طيب أردوغان.

وشكر تتار نظيره التركي وجميع الجهات التي ساهمت في إنشاء المطار.

وتابع: "بصفتنا دولة تركية واقعة في شرق المتوسط​، أود أن أشارك أمتنا هذا الفخر، امتلاك جمهورية شمال قبرص مثل هذا المطار مدعاة فخر لنا".

يذكر أن مطار أرجان أقيم على مساحة 7 ملايين و800 ألف متر مربع، ومع التعديلات الأخيرة بات مناسباً لاستخدام جميع أنواع طائرات الركاب بفضل مدرجه الجديد بطول 3 آلاف و100 متر.

يشار إلى أن عديداً من الدول الأوروبية تفرض عزلة وحصاراً على جمهورية شمال قبرص لإجبارها على الرضوخ وقبول إملاءات الشطر اليوناني لحل الأزمة القبرصية.