في السنوات الأخيرة، برز تغير المناخ كواحد من أكثر التحديات إلحاحاً التي تواجه البشرية. مع استمرار ارتفاع درجة حرارة الأرض، أصبحت الظواهر الجوية المتطرفة متكررة وشرسة بشكل متزايد، مما يتسبب في اضطرابات كبيرة في النظم البيئية والاقتصادات والمجتمعات في جميع أنحاء العالم.

تدمّر الظواهر الجوية المتطرفة، مثل الأعاصير وحرائق الغابات والجفاف والفيضانات، المجتمعات والمنازل وسبل العيش، وتجعل مناطق شاسعة غير صالحة للسكن. في عديد من المجتمعات، ثبت أن التكيف والصمود غير كافيين، مما يضطرهم إلى البحث عن الأمان والبقاء في مكان آخر.

وحسب مفوضية شؤون اللاجئين، كانت السنوات التسع الماضية هي الأكثر دفئاً على الإطلاق، ما زاد حدة تغير المناخ وجعله الأزمة الحاسمة في عصرنا، وبطبيعة الحال بات النزوح أحد أكثر عواقبه تدميراً. فمن الفيضانات الكارثية في باكستان وجمهورية الكونغو الديمقراطية وأجزاء من الساحل، إلى الجفاف المستمر والمعاناة في أفغانستان ومدغشقر والقرن الإفريقي، نزح ملايين في عام 2022 وحده.

لاجئو المناخ

مع زحف البحر باطّراد إلى الداخل في بلدان مثل بنغلاديش، ومع تضاؤل الأمطار الذي أدى إلى جفاف الأراضي الزراعية بالفعل في إثيوبيا وأماكن أخرى، بدأت تتشكل في الأفق موجة من الهجرة الناجمة عن تغير المناخ. وتتسبب الأخطار الناتجة عن زيادة شدة وتواتر الظواهر الجوية المتطرفة بالفعل في مغادرة أكثر من 20 مليون شخص لمنازلهم والانتقال إلى مناطق أخرى في بلدانهم كل عام.

وتشير عبارة "لاجئو المناخ"، في أبسط تعريف لها، إلى الحركة الطوعية أو اللا إرادية للأشخاص من مكان إلى آخر بسبب الظروف البيئية المتطرفة، التي عادة ما تسببها ظاهرة الاحتباس الحراري. يمكن أن تشمل الظروف الكوارث الطبيعية، والتصحر التدريجي، وارتفاع مستوى سطح البحر أو هجرة الحشرات المدمرة للمحاصيل، على سبيل المثال لا الحصر.

وفي أكتوبر/تشرين الأول من عام 2020، نشرت المفوضية السامية للأمم المتحدة لشؤون اللاجئين مجموعة من الاعتبارات القانونية في ما يتعلق بمطالبات الحماية الدولية المقدمة في سياق الآثار السلبية لتغير المناخ والكوارث. هذا يُقِرّ بأن بعض الأشخاص قد يكون لديهم الحقّ في المطالبة بوضع اللاجئ بعد حدث مناخي أو كارثة بناءً على المخاطر المتداخلة على سلامتهم أو سياق يُخِلّ بالنظام العامّ.

خطر الهجرة

تفيد التقارير التي تحذّر من تداعيات التغير المناخي بأن عشرات ملايين الناس سيُجبَرون على ترك منازلهم بسبب تغير المناخ في العقد المقبل، مما يخلق أكبر أزمة لاجئين شهدها العالم على الإطلاق. لكن بالإضافة إلى اللاجئين العابرين للحدود، من المرجح أن يؤدّي تغيُّر المناخ إلى نزوح الناس داخل بلدانهم أيضاً، ودفعهم إلى طلب الحماية من حكوماتهم، وهو ما قد يسبّب أزمات نفسية كبيرة لهؤلاء الأشخاص، حسب صحيفة نيويورك تايمز.

وفي حين قالت الصحيفة الأمريكية إن التشرد بسبب المناخ بدأ بالفعل من خلال الأشخاص الذين نزحوا داخلياً بسبب الأعاصير أو الحرائق، مثلما حدث في الولايات المتحدة، دعت في الوقت نفسه إلى أنه بدلًا من التفكير في لاجئي المناخ العابرين للحدود في المستقبل، يمكننا بالفعل التفكير في الأشخاص الذين نزحوا داخليّاً لدراسة حالتهم وأوضاعهم.

ولفتت نيويورك تايمز في تقريرها الأنظار إلى أن أن الدراسات الأخيرة تشير إلى أن خطر الهجرة يتعدى الدول الفقيرة كما هو الحال حاليّاً، وسيمتدّ إلى الدول الغنية التي ستتضرر كغيرها من التغير المناخي، لذلك يجب أن تُغير الحكومات، تحديداً الأحزاب اليمينية، سياساتها تجاه الهجرة.

وفي تقرير آخر، جادل بيتر ليلي بأن فكرة لاجئي المناخ تناشد الأحزاب اليسارية لأنها تجمع بين موضوعين مفضَّلَين لديهم، الهجرة وتغير المناخ، وهو المصطلح الذي يمكن استخدامه لتبرير فتح الحدود أمام اللاجئين والتحكم في كل جانب من جوانب الاقتصاد لتحقيق "صافي الصفر".

موجات هجرة عارمة

على الصعيد العالمي، تضاعفت تدفُّقات المهاجرين في العقد الماضي، ونحو 1.2 مليار شخص معرَّضون لخطر النزوح بسبب الكوارث المناخية قبل عام 2050. يأتي هؤلاء اللاجئون بسبب المناخ في الغالب من إفريقيا جنوب الصحراء ومنطقة الشرق الأوسط وشمال إفريقيا، حيث تعاني البلدان بالفعل حالات الطوارئ المناخية والجفاف الشديد، وفقاً لتقرير نشرته صحيفة بوليتيكو.

وأشارت الصحيفة الأمريكية إلى أنه في عام 2015 كان سبب التدفق الجماعي للاجئين والمهاجرين هو الأزمات السياسية. وبينما كافحت العواصم الأوروبية للتكيف مع موجات الهجرة هذه، فإنه الآن بعد ثماني سنوات، يواجه الاتحاد الأوروبي زيادة بنسبة 64% تقريباً في عمليات عبور المهاجرين غير المصرح بهم، وهو رقم يستثني ما يقرب من 8 ملايين لاجئ أوكراني منتشرين الآن في جميع أنحاء القارة.

وفي تقرير سابق، توقع البنك الدولي أنه إذا لم يُفعَل شيء للحد من الاحتباس الحراري وعوامل الهجرة، يمكن أن تؤدّي التأثيرات المناخية البطيئة إلى تشريد 140 مليون شخص بحلول عام 2050 في ثلاث مناطق فحصها التقرير: إفريقيا جنوب الصحراء الكبرى، وجنوب آسيا، وأمريكا اللاتينية.