قال مصطفى غل تبه رئيس مجلس المُصدّرين الأتراك إنه بفضل مذكرة التفاهم التي أُبرمت بين مجلسه ودائرة التنمية الاقتصادية في أبو ظبي، سيجري بسهولة رفع حجم التبادل التجاري بين الجانبين إلى 25 مليار دولار.

جاء ذلك في بيان صادر عن مجلس المُصدّرين الأتراك، الخميس، حول زيارة الرئيس رجب طيب أردوغان إلى أبو ظبي الأربعاء، والتي شهدت توقيع عديد من الاتفاقيات.

وذكر غل تبه أن مجلس المُصدّرين الأتراك ودائرة التنمية الاقتصادية في أبو ظبي سيشكلان مجموعات عمل مشتركة لزيادة حجم التجارة بين البلدين وتطوير العلاقات الاقتصادية.

وذكر أن تركيا تولي اهتماماً بالغاً لعلاقاتها التجارية مع دول الخليج، مبيّناً أن الإمارات تُعد من أهم الشركاء الاقتصاديين والتجاريين لأنقرة.

ومساء الثلاثاء، وصل الرئيس التركي رجب طيب أردوغان إلى أبو ظبي، برفقة عدد من الوزراء والمسؤولين الأتراك، قادماً من الدوحة، ضمن جولته الخليجية التي بدأت الاثنين بزيارة السعودية.

وخلال الزيارة جرى التوقيع على عديد من الاتفاقيات ومذكرات التفاهم، بلغت قيمتها الإجمالية 50.7 مليار دولار.

وأكد الرئيس أردوغان أن بلاده سترفع علاقاتها مع دولة الإمارات العربية المتحدة إلى مستوى الشراكة الاستراتيجية.