سياسة
2 دقيقة قراءة
مساعٍ تركية-إماراتية لرفع التبادل التجاري إلى 25 مليار دولار
يعتزم مجلس المُصدّرين الأتراك ودائرة التنمية الاقتصادية في أبو ظبي تشكيل مجموعات عمل مشتركة لرفع حجم التبادل التجاري بين البلدين إلى 25 مليار دولار.
مساعٍ تركية-إماراتية لرفع التبادل التجاري إلى 25 مليار دولار
مساعٍ تركية-إماراتية لرفع التبادل التجاري إلى 25 مليار دولار / صورة: AFP
20 يوليو 2023

قال مصطفى غل تبه رئيس مجلس المُصدّرين الأتراك إنه بفضل مذكرة التفاهم التي أُبرمت بين مجلسه ودائرة التنمية الاقتصادية في أبو ظبي، سيجري بسهولة رفع حجم التبادل التجاري بين الجانبين إلى 25 مليار دولار.

جاء ذلك في بيان صادر عن مجلس المُصدّرين الأتراك، الخميس، حول زيارة الرئيس رجب طيب أردوغان إلى أبو ظبي الأربعاء، والتي شهدت توقيع عديد من الاتفاقيات.

وذكر غل تبه أن مجلس المُصدّرين الأتراك ودائرة التنمية الاقتصادية في أبو ظبي سيشكلان مجموعات عمل مشتركة لزيادة حجم التجارة بين البلدين وتطوير العلاقات الاقتصادية.

وذكر أن تركيا تولي اهتماماً بالغاً لعلاقاتها التجارية مع دول الخليج، مبيّناً أن الإمارات تُعد من أهم الشركاء الاقتصاديين والتجاريين لأنقرة.

ومساء الثلاثاء، وصل الرئيس التركي رجب طيب أردوغان إلى أبو ظبي، برفقة عدد من الوزراء والمسؤولين الأتراك، قادماً من الدوحة، ضمن جولته الخليجية التي بدأت الاثنين بزيارة السعودية.

وخلال الزيارة جرى التوقيع على عديد من الاتفاقيات ومذكرات التفاهم، بلغت قيمتها الإجمالية 50.7 مليار دولار.

وأكد الرئيس أردوغان أن بلاده سترفع علاقاتها مع دولة الإمارات العربية المتحدة إلى مستوى الشراكة الاستراتيجية.

مصدر:TRT عربي - وكالات
اكتشف
غروسي: تعاون إيران مع الطاقة الذرية التزام قانوني وليس خياراً
الاحتلال يواصل مجازره بحق مجوّعي غزة.. ولازاريني: الأونروا تواجه أزمة وجود
إيران تعتقل 26 شخصاً في خوزستان بتهمة التعاون مع إسرائيل
زعيم إسرائيلي معارض يعلق على قتل المستوطنين ثلاثةَ فلسطينيين بالضفة: مجزرة يهودية عنيفة
مستوطنون يقتلون 3 فلسطينيين ويصيبون 16 واستشهاد طفل في جنين وسط استمرار عمليات الهدم في طولكرم
"القسام" تنشر مشاهد لكمين خان يونس.. والاحتلال يعترف بمقتل 7 جنود وتحقيقاته تكشف عن "خلل خطير"
الحرب في الشرق الأوسط تدفع بكين لإعادة إحياء مشروع "قوة سيبيريا 2" لنقل الغاز الروسي
قمة الناتو.. أردوغان يؤكد في لقائه بزعماء: أولويتنا التوصل إلى وقف دائم لإطلاق النار في غزة
عشرات الشهداء بمجازر إسرائيلية جديدة.. و”حكومة غزة”: الاحتلال يقنص المدنيين عند نقاط المساعدات
ترمب يدعي أن اتفاقاً بشأن غزة "بات وشيكاً جداً".. وحماس: الاتصالات بين الوسطاء تكثفت والاحتلال يتلكأ
زهران ممداني.. مسلم اشتراكي ومؤيد لفلسطين يقترب من منصب عمدة نيويورك
كتائب القسام وسرايا القدس تدمران آليات إسرائيلية بخان يونس.. وجيش الاحتلال يقر بمقتل 7 جنود
بعد تقرير الاستخبارات.. ترمب: برنامج إيران النووي عاد عقوداً إلى الوراء بعد تدميره بالكامل
وزيرا دفاع تركيا وهولندا يوقّعان إعلان نيات خلال قمة الناتو في لاهاي
الاحتلال يواصل عمليات الدهم والاعتقال في الضفة الغربية ويهدم 623 منزلاً بالقدس منذ 7 أكتوبر
ألق نظرة سريعة على TRT Global. شاركونا تعليقاتكم
Contact us