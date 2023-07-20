سياسة
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بقيمة 20 مليار يورو.. الاتحاد الأوروبي يدرس إنشاء صندوق للدفاع عن أوكرانيا
يدرس الاتحاد الأوروبي إنشاء صندوق بحجم 20 مليار يورو لأربع سنوات بهدف مواصلة دعم الجيش الأوكراني في تصديه للعملية العسكرية الروسية، حسب ما أفادت به مصادر دبلوماسية في الاتحاد الأوروبي.
بقيمة 20 مليار يورو.. الاتحاد الأوروبي يدرس إنشاء صندوق للدفاع عن أوكرانيا
دبابة قتال رئيسية من طراز ليوبارد 2 تابعة للقوات المسلحة الألمانية سُلمت إلى أوكرانيا  - أرشيفية / صورة: AFP
20 يوليو 2023

قال وزير خارجية الاتحاد الأوروبي جوزيب بوريل إن الاتحاد يدرس إنشاء صندوق بحجم 20 مليار يورو لمدة أربع سنوات لمواصلة الدعم الأوروبي للجيش الأوكراني في دفاعه عن أراضيه ضد الجيش الروسي.

جاء ذلك في كلمة له قبل اجتماع لوزراء الخارجية الأوروبيين في بروكسل .

وأضاف بوريل: "سنبحث سبل مواصلة دعم أوكرانيا على المدى البعيد، والتعهدات الأمنية والضمانات التي يمكننا تقديمها"

وتابع: "عرضنا خطة تهدف إلى ضمان دعم مالي لأوكرانيا اعتباراً من العام المقبل، ما سيمثل مبلغاً كبيراً، وآمل أن يؤيدها الوزراء"، رافضاً تحديد القيمة قبل أن تبحثها الدول الـ27.

وأفاد مصدر دبلوماسي لوكالة الصحافة الفرنسية بأن المساعدة العسكرية المطروحة تبلغ خمسة مليارات يورو في السنة لمدة أربع سنوات من 2024 إلى 2027، مشيراً إلى أن المحادثات لا تزال في "بدايتها".

وسيجري نقاش معمق حول مشروع "صندوق الدفاع" في 31 أغسطس/آب خلال لقاء غير رسمي لوزراء خارجية دول الاتحاد الأوروبي في إسبانيا تنظمه الرئاسة الإسبانية لمجلس الاتحاد.

وقد تعارض بعض الدول الأعضاء، ولا سيما المجر، هذه المبادرة، ومن غير المتوقع أن تعطي الدول الـ27 الضوء الأخضر النهائي للمشروع قبل اجتماعات القمة التي يشارك فيها رؤساء دول وحكومات الاتحاد الأوروبي في أكتوبر/تشرين الأول وديسمبر/كانون الأول.

ولم تنفِ وزيرة الخارجية الألمانية أنالينا بيربوك رقم عشرين مليار يورو لدى سؤالها عن الصندوق.

وقالت قبل اجتماع بروكسل: "نحتاج إلى موارد مالية كبيرة جداً لمواصلة دعم أوكرانيا على الصعيد العسكري لتتمكن من ممارسة حقها في الدفاع عن الذات".

وأضافت: "يجب أن تجري كل الأمور معاً، لا يكفي إعلان أرقام، بل يجب أن تكون مترابطة بصورة منطقية وذات مغزى، وسنبحث الأمر اليوم إنما كذلك خلال الأشهر المقبلة".

مصدر:TRT عربي - وكالات
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