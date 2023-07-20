سياسة
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الرئيس الجزائري يؤكّد عمق العلاقة مع عدة دول بينها تركيا
استعرض الرئيس الجزائري عبد المجيد تبون خلال زيارته الصين، مسار تطوُّر العلاقات بين بلاده وعدة دول من بينها تركيا.
الرئيس الجزائري يؤكّد عمق العلاقة مع عدة دول بينها تركيا
الرئيس الجزائري يؤكّد عمق العلاقة مع عدة دول بينها تركيا / صورة: AA
20 يوليو 2023

أعلن الرئيس الجزائري عبد المجيد تبون الخميس، أن بلاده تتمتع بعلاقات طيبة مع عدد من الدول بينها تركيا، مضيفاً أن الجزائر "استرجعت مكانتها اليوم".

جاء ذلك خلال لقاء مع أفراد الجالية الجزائرية بالعاصمة الصينية بكين، وفق ما ذكرته قناة الجزائر الدولية (رسمية).

وقال تبون: "الجزائر لديها علاقات طيبة مع الصين وتركيا وروسيا وقطر، ومع دول أوروبية صديقة مثل إيطاليا والبرتغال".

وأضاف أن بلاده "استرجعت مكانتها اليوم لدى الدول الكبرى والصديقة".

والدول التي ذكرها الرئيس الجزائري هي التي خصّها بزيارات رسمية منذ انتخابه سنة 2019، واستثنى منها فرنسا التي كان مقرَّراً أن يزورها في النصف الأول من السنة الجارية، لكن موعد الزيارة تأجل عدة مرات وأصبح غير معلوم.

وعرفت جميع زيارات الرئيس الجزائري برنامجاً جمع بين الشقَّين السياسي والاقتصادي، من خلال تنظيم ملتقيات لرجال الأعمال، سعياً لإبرام شراكات اقتصادية.

في السياق ذاته نوّه رئيس مجلس الأمة الجزائري صالح قوجيل، بالحركية الدبلوماسية التي يقودها الرئيس تبون.

وقال قوجيل الخميس خلال مراسم اختتام الفترة التشريعية: "الزيارات التي قام بها الرئيس عبد المجيد تبون لتركيا وإيطاليا والبرتغال وروسيا وقطر والصين، كلها تدخل في استرجاع المكانة الحقيقة للجزائر، حتى يكون لها رأي في كل القضايا".

وأضاف قوجيل أن لبلاده أيضاً "أعداء كثراً (لم يسمِّهم)، يمارسون التأويل والتشكيك في كل خطوة خارجية تخطوها الجزائر".

وأشار إلى أن مواجهة هؤلاء الأعداء تكون "بالوحدة والعمل الجيد والقوي".

والاثنين بدأ الرئيس الجزائري زيارة للصين تستمر 5 أيام، هي الأولى منذ توليه منصبه في 2019.

مصدر:TRT عربي - وكالات
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