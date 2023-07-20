يلتقي الرئيس التركي رجب طيب أردوغان كلاً من الرئيس الفلسطيني محمود عباس ورئيس الوزراء الإسرائيلي بنيامين نتنياهو في لقاءين منفصلين خلال زيارتيهما المقررة إلى تركيا الأسبوع المقبل.

وأفاد بيان صادر عن رئاسة دائرة الاتصال بالرئاسة التركية بأن الرئيس الفلسطيني محمود عباس سيزور تركيا في 25 يوليو/تموز الجاري تلبية لدعوة من الرئيس أردوغان.

وأضاف البيان أن أردوغان وعباس سيبحثان خلال لقائهما العلاقات الثنائية بين تركيا وفلسطين وآخر التطورات في القضية الفلسطينية، إضافةً إلى المستجدات الإقليمية والدولية.

وأشار البيان إلى أن الزعيمين سيبحثان أيضاً الخطوات التي ستتخذ لتعزيز التعاون بين تركيا وشقيقتها فلسطين.

ولفت البيان إلى أن الرئيس أردوغان سيلتقي رئيس الوزراء الإسرائيلي بنيامين نتنياهو بشكل منفصل خلال زيارة الأخير إلى تركيا في 28 يوليو/تموز الجاري.