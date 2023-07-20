سياسة
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في لقاءين منفصلين.. أردوغان يلتقي عباس ونتنياهو في تركيا الأسبوع المقبل
أفاد بيان صادر عن رئاسة دائرة الاتصال بالرئاسة التركية بأن الرئيس رجب طيب أردوغان سيلتقي كلاً من الرئيس الفلسطيني محمود عباس ورئيس الوزراء الإسرائيلي بنيامين نتنياهو في لقاءين منفصلين خلال زيارتيهما المقررة إلى تركيا الأسبوع المقبل.
في لقاءين منفصلين.. أردوغان يلتقي عباس ونتنياهو في تركيا الأسبوع المقبل
أردوغان يستقبل الرئيس الفلسطيني الأسبوع المقبل / صورة: AA
20 يوليو 2023

يلتقي الرئيس التركي رجب طيب أردوغان كلاً من الرئيس الفلسطيني محمود عباس ورئيس الوزراء الإسرائيلي بنيامين نتنياهو في لقاءين منفصلين خلال زيارتيهما المقررة إلى تركيا الأسبوع المقبل.

وأفاد بيان صادر عن رئاسة دائرة الاتصال بالرئاسة التركية بأن الرئيس الفلسطيني محمود عباس سيزور تركيا في 25 يوليو/تموز الجاري تلبية لدعوة من الرئيس أردوغان.

وأضاف البيان أن أردوغان وعباس سيبحثان خلال لقائهما العلاقات الثنائية بين تركيا وفلسطين وآخر التطورات في القضية الفلسطينية، إضافةً إلى المستجدات الإقليمية والدولية.

وأشار البيان إلى أن الزعيمين سيبحثان أيضاً الخطوات التي ستتخذ لتعزيز التعاون بين تركيا وشقيقتها فلسطين.

ولفت البيان إلى أن الرئيس أردوغان سيلتقي رئيس الوزراء الإسرائيلي بنيامين نتنياهو بشكل منفصل خلال زيارة الأخير إلى تركيا في 28 يوليو/تموز الجاري.

مصدر:TRT عربي
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