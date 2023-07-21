سياسة
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"الأكثر سخونة منذ آلاف السنين".. وكالة ناسا تحذر من ارتفاع الحرارة في يوليو
كشفت وكالة ناسا الأمريكية، أن شهر يوليو/تموز الحالي سيكون على الأرجح الأكثر سخونة في العالم منذ مئات، إن لم يكن آلاف السنين، متوقعة أن يكون عام 2024 أكثر سخونة.
"الأكثر سخونة منذ آلاف السنين".. وكالة ناسا تحذر من ارتفاع الحرارة في يوليو
 وكالة ناسا تُرجّح أن يكون شهر يوليو/تموز الأكثر سخونة منذ بدء تسجيل درجات الحرارة / صورة تعبيرية:  Reuters
21 يوليو 2023

رجّح كبير علماء المناخ في وكالة ناسا الأمريكية الخميس أن شهر يوليو/تموز 2023 سيكون على الأرجح الأكثر سخونة في العالم منذ "مئات، إن لم يكن آلاف السنين".

وشهد شهر يوليو/تموز في السابق تحطيم أرقام قياسية يومية وفق مراصد يديرها الاتحاد الأوروبي وجامعة ماين، وتعتمد على توليد تقديرات أولية بالاستناد إلى نماذج تجمع بين بيانات أرضية وأخرى عبر الأقمار الصناعية.

واعتبر العالم غافين شميدت، أنه على الرغم من اختلاف نتائج هذه المراصد قليلا عن بعضها البعض فإن الارتفاع في درجات الحرارة واضح بشكل جلي وسينعكس على الأرجح في التقارير الشهرية التي تصدر عن الوكالات الأمريكية في وقت لاحق.

وقال: "نحن نشهد تغييرات غير مسبوقة في جميع أنحاء العالم (...) موجات الحر في الولايات المتحدة وفي أوروبا والصين تحطم الأرقام القياسية، يساراً ويميناً ووسطاً".

وأكد أن هذه التأثيرات لا يمكن أن تُعزى فقط إلى ظاهرة النينو.

وأوضح شميدت أنه على الرغم من الدور الصغير الذي تلعبه ظاهرة النينو، فإن "ما نراه هو سخونة شاملة، في كل مكان على الأغلب، لا سيما في المحيطات. منذ عدة أشهر شهدنا درجات حرارة لسطح البحر حطمت الأرقام القياسية، حتى خارج المناطق الاستوائية".

وأردف قائلاً: "نتوقع أن يستمر ذلك، السبب الذي يجعلنا نعتقد أن هذا سيستمر هو أننا نواصل ضخ انبعاثات الغازات الدفيئة في الغلاف الجوي".

وأضاف "لكننا نتوقع أن يكون عام 2024 أكثر سخونة، لأننا سنبدأ مع ظاهرة النينو التي تتنامى الآن، وستبلغ ذروتها في نهاية هذا العام".

وتأتي تحذيرات شميدت، فيما يستمر الحر الشديد مسيطراً على أجزاء كبيرة من أوروبا وآسيا وأمريكا الشمالية، ما تسبب في حرائق غابات عنيفة في الأيام الأخيرة.

مصدر:TRT عربي - وكالات
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