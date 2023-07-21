سياسة
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للأسبوع الـ28 .. استمرار الاحتجاجات الإسرائيلية على خطة التعديلات القضائية
يستمر الحراك الاحتجاجي في إسرائيل للأسبوع الـ28 على التوالي، مع اقتراب تصويت الكنيست على مشروع قانون "الحد من المعقولية" وسعي الحكومة للانتهاء من التصويت على القانون قبل العطلة الصيفية للكنيست.
للأسبوع الـ28 .. استمرار الاحتجاجات الإسرائيلية على خطة التعديلات القضائية
تظاهر مئات في مدينة تل ابيب ومناطق اخرى / صورة: AA
21 يوليو 2023

شهدت مدينة تل أبيب ومدن إسرائيلية أخرى تظاهرات شارك فيها مئات الإسرائيليين، وذلك للأسبوع الـ28 على التوالي احتجاجاً على خطة التعديلات القضائية المقدمة من التحالف الحاكم في إسرائيل.

وبدأت التظاهرات بعد مدة قصيرة من كلمة لرئيس الوزراء بنيامين نتنياهو، اتهم فيها المعارضة بمحاولة "إسقاط الحكومة" ورفض الحلول المقدمة من الائتلاف الحكومي.

وحاول المتظاهرون في منطقة أيالون وسط تل أبيب تعطيل حركة السير لكن الشرطة حالت دون ذلك وفقاً لما أفادت به مواقع عبرية.

وفي مدينة رعنانا، قرب تل أبيب اعتقلت الشرطة الإسرائيلية 8 متظاهرين بعد محاولتهم إغلاق حركة المرور أمام السيارات.

وشهدت الأسابيع الماضية تصاعداً في الحراك الاحتجاجي مع اقتراب التصويت على مشروع قانون "الحد من المعقولية"، أحد مشاريع القوانين التي تدفع الحكومة نحو إقرارها، فيما تقول المعارضة إنها "تحوّل إسرائيل إلى ديكتاتورية".

ومن المتوقع التصويت على مشروع قانون "الحد من المعقولية" بالقراءتين الثانية والثالثة، بداية الأسبوع المقبل، وفي حال التصديق عليه سيصبح نافذاً.

ومن شأن مشروع قانون "الحد من المعقولية" أن يمنع المحاكم الإسرائيلية، بما فيها المحكمة العليا، تطبيق ما يعرف باسم "معيار المعقولية" على القرارات التي يتخذها المسؤولون المنتخبون.

وسبق أن وافقت لجنة الدستور والقضاء البرلمانية، على مشروع قانون للحد من أسباب المعقولية للقراءتين الثانية والثالثة.

وقال الكنيست في بيان له إن اللجنة رفضت جميع التحفظات على تعديل مشروع القانون بخصوص المعقولية.

وفي مارس/آذار الماضي، أعلن نتنياهو تعليق مشاريع قوانين "إصلاح القضاء" لإتاحة المجال أمام التوصل إلى تفاهمات بشأنها مع المعارضة، لكن ذلك لم يتحقق رغم الحوار الذي رعاه الرئيس إسحاق هرتسوغ بين الحكومة وقادة المعارضة.

وتسعى الحكومة الإسرائيلية للانتهاء من التصويت قبل بدء العطلة الصيفية للكنيست نهاية يوليو/تموز الجاري.

مصدر:TRT عربي - وكالات
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