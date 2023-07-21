فرضت الولايات المتحدة عقوبات جديدة على روسيا، تستهدف ما يقرب من 120 شخصاً وكياناً بهدف منع وصول موسكو إلى الإلكترونيات والسلع الأخرى التي تساعدها في حربها على أوكرانيا.

وذكرت وزارة الخزانة الأمريكية في بيان أمس الخميس أن الإجراءات الجديدة تستهدف أيضاً "خفض عائدات روسيا من قطاع المعادن والتعدين، وتقويض قدراتها المستقبلية في مجال الطاقة وتقويض وصول روسيا إلى النظام المالي الدولي".

وعلّقت السفارة الروسية في واشنطن على العقوبات الجديدة بأنها جزء من "الهجمات التي لا نهاية لها" التي تنفذها إدارة الرئيس الأمريكي جو بايدن.

وأصافت السفارة، في بيان، أن "الإجراءات المدمرة" التي اتخذها البيت الأبيض تدعم سياسة روسيا في تعزيز "قدرتها الدفاعية واستقلالها المالي والتكنولوجي" ولا تترك بديلاً آخر عن "تسريع عملية فصل الدولار عن الروابط الاقتصادية العالمية".

غوتيريش يدين الهجوم على أوديسا

من جانب آخر، أدان الأمين العام للأمم المتحدة أنطونيو غوتيريش، "بشدة" الهجمات الروسية التي استهدفت منشآت في ميناء أوديسا الأوكراني على البحر الأسود.

جاء ذلك في بيان للمتحدث باسم الأمين العام ستيفان دوجاريك، صدر الخميس

وكشفت السلطات الأوكرانية، الأربعاء، عن تلف 60 ألف طن من الحبوب المخصصة للتصدير والمخزنة بميناء تشورنومورسك قرب أوديسا، جراء قصف قالت وزارة الدفاع الروسية إنه استهدف "مواقع الصناعة العسكرية والبنية التحتية للوقود ومخازن الذخيرة للجيش الأوكراني في أوديسا".

وقال غوتيريش إن الهجمات الروسية على المواني الأوكرانية "تتعارض مع التزامات روسيا بموجب مذكرة التفاهم مع الأمم المتحدة، التي تنص على أن الاتحاد الروسي سيسهل تصدير الأغذية وزيت عباد الشمس والأسمدة، دون عوائق، من مواني البحر الأسود الخاضعة لسيطرة أوكرانيا".

وأشار الأمين العام إلى أن "تدمير البنية التحتية المدنية يشكل انتهاكاً للقانون الإنساني الدولي".

دعم أوروبي لأوكرانيا

وفي السياق صرح الممثل الأعلى للعلاقات الخارجية والسياسة الأمنية في الاتحاد الأوروبي جوزيب بوريل، بأن الاتحاد يخطط لتوفير 20 مليار يورو على مدى 4 سنوات في نطاق الدعم العسكري لأوكرانيا.

جاء ذلك في تصريح له بعد اختتام اجتماع وزراء خارجية الاتحاد الأوروبي في بروكسل الخميس، لافتاً إلى أهمية الدعم "المستدام والمتوقع" لأوكرانيا.

وذكر بوريل أنه أعد مقترحاً لتخصيص 5 مليارات يورو سنوياً للأعوام الأربعة القادمة، في صندوق السلام الأوروبي من أجل الدعم العسكري لأوكرانيا لتلبية احتياجاتها الدفاعية.

وأكد أن الموضوع (المقترح) لم يُحلّ بعد وأنه سيُبحث مرة أخرى في الاجتماع غير الرسمي لوزراء خارجية الاتحاد الأوروبي في توليدو الإسبانية نهاية أغسطس/آب المقبل.

وأردف بوريل أن روسيا انسحبت من اتفاقية ممر الحبوب بالبحر الأسود، ما تسبب في ارتفاع أسعار المواد الغذائية.

وأوضح أن العالم يواجه تهديد الأمن الغذائي، مضيفاً: "(الرئيس الروسي فلاديمير) بوتين يستخدم الجوع سلاحاً".

وتأتي تصريحات الاتحاد الأوروبي عقب إعلان موسكو وقف العمل بصفقة نقل الحبوب عبر البحر الأسود اعتراضاً على عدم تنفيذ شروطها ومطالبها ضمن الاتفاقية.