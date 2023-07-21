سياسة
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الأهلي السعودي يتعاقد مع مهاجم مانشستر سيتي الجزائري رياض محرز
التحق نجم مهاجم نادي مانشستر سيتي والمنتخب الجزائري بنادي الأهلي السعودي، بعد أن تراجع أداؤه في الموسم الماضي مع النادي الإنجليزي، وينضم محرز إلى النجم العالمي كريستيانو رونالدو الذي انتقل إلى نادي النصر سابقاً.
الأهلي السعودي يتعاقد مع مهاجم مانشستر سيتي الجزائري رياض محرز
تراجع دور محرز البالغ من العمر 32 عاماً مع الفريق في الموسم الماضي / صورة: AA Archive
21 يوليو 2023

كشفت وسائل اعلام سعودية صباح يوم الجمعة، عن انتقال مهاجم نادي مانشستر سيتي الجزائري رياض محرز إلى نادي الأهلي السعودي.

وذكرت قناة الإخبارية السعودية على تويتر "الجزائري رياض محرز لاعباً جديداً للنادي الأهلي قادماً من بطل أوروبا مانشستر سيتي"، لكنها لم تذكر تفاصيل أخرى.

ولم يُصدر النادي الذي يتخذ من مدينة جدة مقراً إعلانا رسمياً بعد.

وتراجع دور اللاعب البالغ من العمر 32 عامًا مع الفريق الموسم الماضي إذ سجل15 هدفاً في 47 مباراة، لكنه غاب عن نهائي كأس الاتحاد ودوري أبطال أوروبا في موسم حقق فيه سيتي ثلاثية تاريخية.

وجدد محرز عقده العام الماضي حتى 2025 .

وأصبح محرز أحدث لاعب شهير ينتقل إلى دوري المحترفين السعودي الذي بات جاذباً للنجوم منذ انتقال كريستيانو رونالدو إلى النصر في يناير/كانون الثاني الماضي.

وسبق أن انضم حارس مرمى السنغال إدوار مندي إلى الفريق السعودي قادماً من تشيلسي الشهر الماضي.

وأعلن صندوق الاستثمارات العامة السعودي الشهر الماضي مشروعاً للاستثمار والخصخصة للأندية الرياضية يتضمن أندية الاتحاد والأهلي والنصر والهلال.

مصدر:TRT عربي - وكالات
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