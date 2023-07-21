أكدت السعودية أنها ستستدعي القائم بأعمال السفارة السويدية لديها للتعبير عن إدانتها لسماح ستوكهولم بتنظيم تجمع قال منظّمه إنه يعتزم خلاله إحراق نسخة من المصحف.

وذكرت وزارة الخارجية السعودية في بيان أنها ستستدعي القائم بأعمال السفارة السويدية لدى المملكة لتسليمه مذكرة احتجاج، تطالب باتخاذ كل الإجراءات الفورية واللازمة لوقف الأعمال المشينة التي تخالف التعاليم الدينية، والقوانين والأعراف الدولية.

كانت وزارة الخارجية أدانت في وقت سابق، التصرفات المتكررة والغير مسؤولة من السلطات السويدية بمنح بعض المتطرفين التصاريح الرسميّة التي تخولهم حرق وتدنيس نسخ من القرآن الكريم

مذكرة احتجاج قطرية

بدورها، قالت وزارة الخارجية القطرية، إن الدوحة استدعت السفير السويدي لتسليمه مذكرة احتجاج على "الاعتداء على القرآن" في ستوكهولم.

وأضافت وزارة الخارجية في بيان أنها ستطالب السلطات السويدية باتخاذ كل الإجراءات اللازمة لوقف هذه الممارسات المشينة.

إيران تستدعي السفير

كما استدعت إيران سفير السويد لديها، احتجاجاً على الإساءة المتكررة للقرآن الكريم.

وذكرت وكالة الأنباء الإيرانية الرسمية "إرنا"، أن متحدث الخارجية ناصر كنعاني، استدعى سفير السويد لدى طهران ماتياس لنتز، وأبلغه احتجاج بلاده "الشديد" على الإساءة للقرآن الكريم.

وقال كنعاني: "ندين بشدة التدنيس المتكرر للقرآن الكريم والمقدسات الإسلامية في السويد، ونحمل حكومة ستوكهولم المسؤولية الكاملة عن عواقب إثارة مشاعر المسلمين في جميع أنحاء العالم".

واعتبر كنعاني إعادة الحكومة السويدية السماح بتدنيس المصحف "استخفافاً بقرارات المؤسسات والمنظمات الدولية لحقوق الإنسان".

ودعا الحكومة السويدية إلى أن "تفي بمسؤولياتها الدولية في منع تكرار مثل هذه الأعمال المؤسفة والمنتهكة لحقوق الإنسان والمخالفة للقيم الدينية والإنسانية".

وفي 28 يونيو/حزيران الماضي، مزّق موميكا نسخة من المصحف وأضرم النار فيها عند مسجد ستوكهولم المركزي، بعد أن منحته الشرطة تصريحاً بتنظيم تجمع رضوخاً لقرار قضائي، وهو ما قوبل بموجة تنديد واسعة بالعالمين العربي والإسلامي.