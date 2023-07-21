سياسة
2 دقيقة قراءة
تصعيد دبلوماسي من السعودية وقطر وإيران ضد السويد على خلفية الإساءة للقرآن
أعلنت السعودية أنها ستستدعي القائم بالأعمال السويدي لديها، فيما استدعت قطر وإيران سفيري السويد لديهما، احتجاجاً من الجميع على سماح ستوكهولم بتكرار الإساءة للقرآن.
تصعيد دبلوماسي من السعودية وقطر وإيران ضد السويد على خلفية الإساءة للقرآن
المتطرف سلوان موميكا يركل نسخة من القرآن الكريم عصر الخميس أمام السفارة العراقية في استوكهولم / صورة: Reuters
21 يوليو 2023

أكدت السعودية أنها ستستدعي القائم بأعمال السفارة السويدية لديها للتعبير عن إدانتها لسماح ستوكهولم بتنظيم تجمع قال منظّمه إنه يعتزم خلاله إحراق نسخة من المصحف.

وذكرت وزارة الخارجية السعودية في بيان أنها ستستدعي القائم بأعمال السفارة السويدية لدى المملكة لتسليمه مذكرة احتجاج، تطالب باتخاذ كل الإجراءات الفورية واللازمة لوقف الأعمال المشينة التي تخالف التعاليم الدينية، والقوانين والأعراف الدولية.

كانت وزارة الخارجية أدانت في وقت سابق، التصرفات المتكررة والغير مسؤولة من السلطات السويدية بمنح بعض المتطرفين التصاريح الرسميّة التي تخولهم حرق وتدنيس نسخ من القرآن الكريم

مذكرة احتجاج قطرية

بدورها، قالت وزارة الخارجية القطرية، إن الدوحة استدعت السفير السويدي لتسليمه مذكرة احتجاج على "الاعتداء على القرآن" في ستوكهولم.

وأضافت وزارة الخارجية في بيان أنها ستطالب السلطات السويدية باتخاذ كل الإجراءات اللازمة لوقف هذه الممارسات المشينة.

إيران تستدعي السفير

كما استدعت إيران سفير السويد لديها، احتجاجاً على الإساءة المتكررة للقرآن الكريم.

وذكرت وكالة الأنباء الإيرانية الرسمية "إرنا"، أن متحدث الخارجية ناصر كنعاني، استدعى سفير السويد لدى طهران ماتياس لنتز، وأبلغه احتجاج بلاده "الشديد" على الإساءة للقرآن الكريم.

وقال كنعاني: "ندين بشدة التدنيس المتكرر للقرآن الكريم والمقدسات الإسلامية في السويد، ونحمل حكومة ستوكهولم المسؤولية الكاملة عن عواقب إثارة مشاعر المسلمين في جميع أنحاء العالم".

واعتبر كنعاني إعادة الحكومة السويدية السماح بتدنيس المصحف "استخفافاً بقرارات المؤسسات والمنظمات الدولية لحقوق الإنسان".

ودعا الحكومة السويدية إلى أن "تفي بمسؤولياتها الدولية في منع تكرار مثل هذه الأعمال المؤسفة والمنتهكة لحقوق الإنسان والمخالفة للقيم الدينية والإنسانية".

وفي 28 يونيو/حزيران الماضي، مزّق موميكا نسخة من المصحف وأضرم النار فيها عند مسجد ستوكهولم المركزي، بعد أن منحته الشرطة تصريحاً بتنظيم تجمع رضوخاً لقرار قضائي، وهو ما قوبل بموجة تنديد واسعة بالعالمين العربي والإسلامي.

مصدر:TRT عربي - وكالات
اكتشف
غروسي: تعاون إيران مع الطاقة الذرية التزام قانوني وليس خياراً
الاحتلال يواصل مجازره بحق مجوّعي غزة.. ولازاريني: الأونروا تواجه أزمة وجود
إيران تعتقل 26 شخصاً في خوزستان بتهمة التعاون مع إسرائيل
زعيم إسرائيلي معارض يعلق على قتل المستوطنين ثلاثةَ فلسطينيين بالضفة: مجزرة يهودية عنيفة
مستوطنون يقتلون 3 فلسطينيين ويصيبون 16 واستشهاد طفل في جنين وسط استمرار عمليات الهدم في طولكرم
"القسام" تنشر مشاهد لكمين خان يونس.. والاحتلال يعترف بمقتل 7 جنود وتحقيقاته تكشف عن "خلل خطير"
الحرب في الشرق الأوسط تدفع بكين لإعادة إحياء مشروع "قوة سيبيريا 2" لنقل الغاز الروسي
قمة الناتو.. أردوغان يؤكد في لقائه بزعماء: أولويتنا التوصل إلى وقف دائم لإطلاق النار في غزة
عشرات الشهداء بمجازر إسرائيلية جديدة.. و”حكومة غزة”: الاحتلال يقنص المدنيين عند نقاط المساعدات
ترمب يدعي أن اتفاقاً بشأن غزة "بات وشيكاً جداً".. وحماس: الاتصالات بين الوسطاء تكثفت والاحتلال يتلكأ
زهران ممداني.. مسلم اشتراكي ومؤيد لفلسطين يقترب من منصب عمدة نيويورك
كتائب القسام وسرايا القدس تدمران آليات إسرائيلية بخان يونس.. وجيش الاحتلال يقر بمقتل 7 جنود
بعد تقرير الاستخبارات.. ترمب: برنامج إيران النووي عاد عقوداً إلى الوراء بعد تدميره بالكامل
وزيرا دفاع تركيا وهولندا يوقّعان إعلان نيات خلال قمة الناتو في لاهاي
الاحتلال يواصل عمليات الدهم والاعتقال في الضفة الغربية ويهدم 623 منزلاً بالقدس منذ 7 أكتوبر
ألق نظرة سريعة على TRT Global. شاركونا تعليقاتكم
Contact us