أكد رئيس وكالة الفضاء التركية، سردار حسين يلدريم، أن مرحلة تصميم المركبة الفضائية التي تعتزم الوكالة إرسالها إلى القمر، شارفت على الانتهاء وأنه سيجري البدء في التصنيع.

وصرح يلدرم بذلك، خلال مقابلة أجرتها معه وكالة الأناضول حول آخر التطورات المتعلقة بتصنيع المركبة الفضائية التركية.

وتطرق إلى الأعمال التي تنفذها تركيا في إطار "برنامج الفضاء الوطني" الذي أعلنه الرئيس التركي رجب طيب أردوغان في فبراير/شباط 2021.

إلى أين وصل البرنامج؟

وأشار يلدريم إلى أن البرنامج يحقق تقدماً في جميع أهدافه العشرة، وأن إرسال أول رائد تركي إلى الفضاء، أهم الأهداف حالياً.

وبين أن رائد الفضاء التركي سيبقى في الفضاء لمدة أسبوعين وسيجري 13 تجربة، موضحاً أنه يجري تدريب اثنين من المرشحين، أحدهما أساسي والآخر احتياطي.

كان الرئيس التركي رجب طيب أردوغان، قدم في أبريل/نيسان الماضي، أول رائدي فضاء تركيين سينطلقان في مهمة إلى محطة الفضاء الدولية نهاية 2023، هما، الأساسي "ألبير غزر أوجي" والاحتياطي "توفا جيهانغير أتاسيفر".

وقال يلدرم: "رائدا الفضاء يعملان بجد وكل شيء يسير على ما يرام، وهذا أمر يبعث على السرور، ونتابع من كثب التطورات في هذا الصدد".

وأضاف: "سيجري الانطلاق في الربع الأخير من الذكرى المئوية لجمهوريتنا (2023)، وسيصعد أول رائد فضاء تركي إلى الفضاء".

وحول اكتمال مرحلة التصميم قال يلدريم: "اكتملت أعمال تصميم المركبة الفضائية، ونحن في مرحلة التصميم الدقيق، وهذه المرحلة شارفت على الانتهاء، وبعدها الانتقال إلى مرحلة التصنيع.

الأهداف الأساسية للوكالة

وذكر يلدريم، أن "هدفنا الأول هو الوصول إلى القمر، إذ إننا نخطط للهبوط السلس على القمر في 2029-2030".

وأوضح أن الهدف من الهبوط السلس للمركبة على القمر هو "جمع البيانات العلمية وتسليمها إلى بلادنا وإتاحتها لمجتمعنا العلمي".

وكالة الفضاء التركية

وقال يلدريم "إن وكالة الفضاء التركية ضمن الشركاء في مسابقة Space Apps challenge - تحدي تطبيقات الفضاء لعام 2023، التي تنظمها وكالة الفضاء الأمريكية ناسا سنوياً".

وأكد أهمية مشاركة الوكالة بلجنة التحكيم: "هذه مسابقة مهمة تنظمها وكالة ناسا، تجذب بالفعل اهتمام الشباب، نحن (وكالة الفضاء التركية) عضو في لجنة التحكيم (المسابقة) وندعمها".

وأردف: "دعوة وكالتنا إلى هذه المسابقة تأكيد للمكانة الجيدة التي حققتها الوكالة في الساحة الدولية من خلال الأعمال الذي نفذتها حتى الآن، لا سيما برنامج الفضاء الوطني".

وأشار يلدريم إلى أن وكالة الفضاء التركية قطعت شوطاً كبيراً في وقت قصير، وأنها حظيت بكثير من الاهتمام حول العالم من خلال برنامج الفضاء الوطني الذي أطلقته.

وأعرب عن رضاه عن المستوى الذي جرى الوصول إليه، مبينا أنه ما يزال أمامهم طريق طويل لقطعه.

ولفت إلى أن الوكالة تنفذ مشروعين مشتركين مع الدول الأعضاء والمراقبين في منظمة الدول التركية أيضاً، موضحاً أن المشروع الأول يتمثل بصناعة قمر صناعي مكعب.

وأنشئت وكالة الفضاء التركية بموجب مرسوم رئاسي صدر في 13 ديسمبر/كانون الأول 2018.

وفي فبراير/شباط 2021، أعلن الرئيس التركي رجب طيب أردوغان، 10 أهداف لبرنامج الفضاء الوطني التركي، خلال الاجتماع التعريفي بالبرنامج، في العاصمة أنقرة.