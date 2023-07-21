بدأ الرئيس التركي رجب طيب أردوغان يوم الاثنين الماضي، جولة خليجية بدأها بزيارة المملكة العربية السعودية مروراً بقطر واختتمها بزيارة الإمارات العربية المتحدة.

رفعت الزيارة التوقعات حول مستقبل أفضل من الممكن أن تشهده العلاقات التركية مع هذه الدول وتحديداً المملكة العربية السعودية التي كان لبدء الرئيس أردوغان جولته منها رمزية هامة.

وفي هذا السياق يرى المحلل السياسي والاستراتيجي السعودي محمد صالح الحربي، أن الفرص القادمة بين الرياض وأنقرة "واعدة وضخمة".

ولفت الحربي إلى أن البلدين يستهدفان أن يصل حجم التبادل التجاري بينهما بحلول 2030 إلى 30 مليار دولار.

وظهرت معالم الفترة المقبلة وفقاً للحربي في مخرجات الزيارة، إذ جرى "توقيع 10 اتفاقيات بين السعودية وتركيا على مستوى رجال الأعمال والمنتدى السعودي التركي، وبين البلدين 5 اتفاقيات رئيسية في المجال الاقتصادي، والمجال الإعلامي، والطاقة، والمجال الدفاعي، إضافة إلى اتفاقية تعاون مهمة بين وزارة الدفاع السعودية وشركة بايكار التركية للمشاركة في تطوير وانتاج والاستحواذ على طائرات مسيرة".

ونوّه الحربي بأن "المملكة العربية السعودية هي من بين الأسرع نمواً في الاقتصاد العالمي، ولدى المملكة رؤية 2030، ولدى تركيا "رؤية قرن تركيا"، والإمارات وقطر والكويت وعمان كلها لها رؤى مشتركة، فلا بد من التكامل والتعاون الاقتصادي".

وأضاف: "نعلم أن الرئيس أردوغان يستهدف استثمارات بـ 25 مليار دولار مرحلة أولى مع دول مجلس التعاون الخليجي، ومن المعروف أن حجم التبادل التجاري بين السعودية وتركيا ارتفع في عام 2022 إلى 6.5 مليارات دولار ومن المتوقع أن يصل إلى 11 مليار دولار في 2023، وأعلنت الدولتان هدفهما بأن يصل حجم التبادل التجاري بحلول 2030 إلى 30 مليار دولار".

وعلى الصعيد السياسي والاستراتيجي أشار الحربي إلى أن كلتا "الدولتين أعضاء في مجموعة الـ 20، فالآمال والطموح قوية جداً من نتائج هذه الزيارة".

وأكد أن "اللقاءات الثنائية ولقاءات الطاولات المستديرة بين البلدين في المجال السياسي والأمني والاقتصادي والعسكري ستنعكس إيجابياً على الحرب في أوكرانيا والملف السوري".

وأوضح الحربي أن قادة دول الخليج وتركيا "بدأوا ينطلقون نحو مرحلة جديدة متقدمة لمواكبة وربما رسم لملامح خارطة جيوسياسية لنظام متعدد الأقطاب".

وأشار إلى أن "المواقف الآن بدأت تتوحد في مواجهة التحديات التي يمر بها العالم، وخاصة أن المملكة السعودية تعتبر تركيا محوراً هاماً في العالم الإسلامي".

وختم الحربي حديثه بالقول "إن القادة الآن يتكلمون في الإطار الاستراتيجي المستدام والفرص القادمة واعدة وضخمة".