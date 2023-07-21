أكد جنود احتياط بجيش الاحتلال الإسرائيلي إنهم قرروا عدم الانضمام للخدمة التطوعية، لرفضهم أن يكونوا جزءا من حكومة ديكتاتورية، بعد قرارها المضي فيما تسميه تشريعات "الإصلاح القضائي".

وقال ثلاثة جنود إسرائيليون، إنهم سيعودون حتما إلى الخدمة التطوعية في الجيش حال "تراجعت الحكومة عن تشريعاتها أو في حال وقعت حرب حقيقية".

قمت بأمور تخالف مفاهيمي

أوريل كاتس (31 عاماً) طبيب من مدينة تل أبيب، قال إنه بدأ "خدمة الاحتياط قبل 10 سنوات، ومنذ ذلك الحين يتطوع لمدة تقارب شهر سنويا".

وأضاف: "خلال خدمتي العسكرية نفذت كثيراً من الأمور التي تخالف مفاهيمي الخاصة، لكنني نفذتها لأنني اعتقدت وآمنت بأن نظامنا في إسرائيل على حق"، دون ذكر تفاصيل.

واستدرك: "ولكن هذا الإيمان كُسر، وأشعر بأن ما تفعله هذه الحكومة الآن هو مثل الحافلة الكبيرة التي تدهسنا نحن الشعب".

وأردف: "أعتقد أن قراري (وقف التطوع بالجيش) هو الأمر الصواب، وبالمناسبة أنا شخص عادي، لست سياسياً".

وأعرب كاتس عن أمله في أن تساهم هذه الخطوة التي أقدم عليها المئات من ضباط وجنود الاحتياط في "ثني الحكومة عن المضي قدماً في قراراتها".

وأكد: "إذا أوقفت الحكومة التشريعات فإنني سأعود إلى الخدمة".

لا أثق بقرارات الحكومة

نيتا دورون (37 عاماً)، مهندس، فقال: "السبب في قراري هو انعدام ثقتي بقرارات الحكومة، لا أعتقد أن نواياها نقية فأحيانا تبدو سياسية أكثر من أجل خدمة مصالحهم".

وأوضج: "أنا أتطوع من أجل خدمة بلدي وشعبي لا لخدمة أشخاص أو أحزاب أو أجندة"، وفق تعبيره.

وأكد أنه سيعود إلى الخدمة التطوعية في حال تراجعت الحكومة عن تشريعاتها، قائلا: "نعم، إذا عادت الأمور إلى وضعها وشعرت بأن لدينا حكومة يمكنني أن أثق بها، فإنني سأعود".

وأعرب دورون عن أمله بأن تسهم الاحتجاجات في ثني الحكومة عن المضي قدماً في تشريعاتها، مستكملاً: "كثيرون يعتقدون أن هذا هو الحل الأخير ونأمل أن نحدث التغيير".

وشدد على أنه "إذا ما وقعت حرب فإنه سيعود إلى الخدمة".

الحكومة تدمر الدولة من الداخل

لادي مشولمان، جندي الاحتياط من سلاح المظليين، أرجع قراره التوقف عن الخدمة إلى "توجه الحكومة نحو الديكتاتورية".

وقال: "الحكومة تتجه نحو أمور لا تمثلنا، وأنا غير قادر على الخدمة في ظل حكومة ديكتاتورية لأن من شأنها أن تدمر الدولة من الداخل، أنا أحاول فعل كل شيء ممكن من أجل وقف هذه العملية".

وأبدى استغرابه من أن وزير الدفاع الإسرائيلي يوآف غالانت لا يتحرك لمساندة جنود وضباط الاحتياط في احتجاجهم.

وذكر: "أنه في الحكومة وهو صانع قرار، وكنت آمل أن يفعل ما فعله قبل عدة أشهر وأن يوقف الحكومة عن المضي قدماً في هذا الطريق".

وحول اتهامات الحكومة للرافضين للخدمة بالتسبب بانشقاقات في صفوف الجيش، أشار مشولمان إلى أنهم ليسوا السبب في ذلك، وإنما المشكلة هي الحكومة.

وأكد عودته للخدمة حال الضرورة: "نحن نتوقف عن الخدمة، ولكن إذا ما كان نداء خلال أسابيع أو أشهر للخدمة بسبب الحرب فإننا سنخدم".

كان مئات من ضباط وجنود الاحتياط أعلنوا في الأسابيع الأخيرة قرارهم عدم الخدمة في الجيش تعبيراً عن احتجاجهم على قرار الحكومة المضي بمشاريع تعديلات القوانين القضائية.

ومنذ بداية العام الجاري، تشهد إسرائيل موجة احتجاجات على تشريعات تدفع بها الحكومة لتعديل القضاء، فيما تعتبرها المعارضة "انقلاباً على الديمقراطية" كونها تحد من سلطات المحكمة العليا.