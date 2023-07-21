سياسة
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أردوغان يؤكد ثقته باستمرار اتفاقية الحبوب بعد مناقشة التفاصيل مع بوتين
أكد الرئيس التركي رجب طيب أردوغان ثقته باستمرار اتفاقية الحبوب بعد مناقشة التفاصيل مع نطيره الروسي فلاديمير بوتين، وأوضح أنه سيعقد لقاء مع نتنياهو وسيزور ليبيا، وعبّر عن سعادة دول الخليج بعودة العلاقات التركية المصرية.
أردوغان يؤكد ثقته باستمرار اتفاقية الحبوب بعد مناقشة التفاصيل مع بوتين
أردوغان يؤكد ثقته باستمرار اتفاقية الحبوب بعد مناقشة التفاصيل مع بوتين / صورة: AA
21 يوليو 2023

كشف الرئيس التركي رجب طيب أردوغان عن ثقته بضمان استمرار اتفاق نقل الحبوب عبر البحر الأسود، من خلال محادثاته مع نظيره الروسي فلاديمير بوتين.

جاء ذلك في تصريحات أدلى بها إلى الصحفيين في الطائرة خلال عودته من جولة شملت السعودية وقطر والإمارات وشمال قبرص التركية.

وقال أردوغان: "واثق بأننا سنتمكن من خلال مناقشة تفاصيل اتفاقية الحبوب مع السيد بوتين من ضمان استمرارية الاتفاق، وعلى الغرب التحرك في إطار تطلعات الرئيس الروسي".

أردوغان: سأعقد لقاء مع نتنياهو وأزور ليبيا

وأوضح الرئيس أردوغان، أنه سيعقد لقاء مع رئيس الوزراء الإسرائيلي بنيامين نتنياهو، أواخر يوليو/ تموز الجاري، وسيزور ليبيا قريباً.

وأضاف أردوغان: "سنعقد لقاءنا الأول مع نتنياهو وأتمنى أن تكون هذه الخطوة بداية لمرحلة أفضل بكثير في العلاقات التركية الإسرائيلية".

وأردف، موضحاً أن "تطوير علاقاتنا مع مصر سيعزز من طاقاتنا الاقتصادية، وسأزور إلى ليبيا وربما تكون جولة تشمل بعض دول شمال إفريقيا".

أردوغان: دول الخليج أشادت بخطوتنا نحو مصر

وأشار الرئيس أردوغان إلى أنه لمس من قادة دول الخليج التي زارها ترحيباً بإعلان تركيا ومصر رفع علاقاتهما الدبلوماسية إلى مستوى السفراء مؤخراً.

وقال: "في لقاءاتي الخاصة مع القادة خلال زيارتي لدول الخليج، لمست أن الخطوة التي اتخذناها بشأن مصر، جعلتهم سعداء حقاً. وجميعهم يشكرون".

وبيّن أن الوزراء ورجال الأعمال يطورون العلاقات مع مصر، مؤكداً أن علاقات تركيا مع مصر ستتطور بشكل مختلف للغاية.

وأوائل يوليو/تموز الجاري، أعلنت تركيا ومصر في بيان مشترك، رفع العلاقات الدبلوماسية بينهما إلى مستوى السفراء، وترشيح أنقرة صالح موطلو شن سفيراً لها لدى القاهرة، وترشيح مصر عمرو الحمامي سفيراً لها في أنقرة.

ولاقت تلك الخطوة ترحيباً عربياً واسعاً.

مصدر:TRT عربي - وكالات
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