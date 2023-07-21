أعلنت وزارة الخارجية السويدية الجمعة سحب بعثتها الدبلوماسية من العراق، ونقلها إلى العاصمة استوكهولم "بشكل مؤقت" وذلك لأسباب وصفتها بالأمنية.

وقالت الخارجية في تصريحات صحفية إن السفارة السويدية في بغداد وجميع الأعمال المرتبطة بها "نُقلت بشكل مؤقت إلى استوكهولم، لأسباب أمنية"، حسبما نقلت موقع "ذا لوكال" الأوروبي.

واقتحم عدد من العراقيين ليلة الأربعاء والخميس، مبنى السفارة السويدية في بغداد احتجاجاً على الاعتداءات التي تطول القرآن الكريم وأضرموا النيران في بعض أقسامها.

جاء ذلك بعد أن منحت السلطات السويدية المتطرف سلوان موميكا ترخيصاً لتمزيق نسخة من المصحف والعلم العراقي أمام مبنى سفارة بغداد في استوكهولم.

وفي 28 يونيو/حزيران الماضي مزّق موميكا، نسخة من المصحف وأضرم النار فيها عند مسجد استوكهولم المركزي، بعد أن منحته الشرطة تصريحاً بذلك بموجب قرار قضائي، الأمر الذي قوبل بموجة استنكار وتنديد واسعة في العالمين العربي والإسلامي