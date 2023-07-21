سياسة
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"لأسباب أمنية"..السويد تنقل  دبلوماسييها في بغداد إلى استوكهولم مؤقتاً
نقلت السويد بعثتها الدبلوماسية من العاصمة العراقية بغداد إلى العاصمة السويدية استوكهولم بعد أن هاجم محتجون عراقيون السفارة السويدية على خلفية سماح السلطات السويدية بفاعلية لتمزيق القرآن الكريم.
"لأسباب أمنية"..السويد تنقل  دبلوماسييها في بغداد إلى استوكهولم مؤقتاً
اقتحم عدد من العراقيين مبنى السفارة السويدية في بغداد احتجاجاً على الاعتداءات التي تطال القرآن الكريم / صورة: AA
21 يوليو 2023

أعلنت وزارة الخارجية السويدية الجمعة سحب بعثتها الدبلوماسية من العراق، ونقلها إلى العاصمة استوكهولم "بشكل مؤقت" وذلك لأسباب وصفتها بالأمنية.

وقالت الخارجية في تصريحات صحفية إن السفارة السويدية في بغداد وجميع الأعمال المرتبطة بها "نُقلت بشكل مؤقت إلى استوكهولم، لأسباب أمنية"، حسبما نقلت موقع "ذا لوكال" الأوروبي.

واقتحم عدد من العراقيين ليلة الأربعاء والخميس، مبنى السفارة السويدية في بغداد احتجاجاً على الاعتداءات التي تطول القرآن الكريم وأضرموا النيران في بعض أقسامها.

جاء ذلك بعد أن منحت السلطات السويدية المتطرف سلوان موميكا ترخيصاً لتمزيق نسخة من المصحف والعلم العراقي أمام مبنى سفارة بغداد في استوكهولم.

وفي 28 يونيو/حزيران الماضي مزّق موميكا، نسخة من المصحف وأضرم النار فيها عند مسجد استوكهولم المركزي، بعد أن منحته الشرطة تصريحاً بذلك بموجب قرار قضائي، الأمر الذي قوبل بموجة استنكار وتنديد واسعة في العالمين العربي والإسلامي

مصدر:TRT عربي - وكالات
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