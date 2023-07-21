يصل الرئيس الجزائري عبد المجيد تبون الجمعة إلى تركيا في زيارة عمل تلبية لدعوة نظيره رجب طيب أردوغان.

وذكر بيان صادر عن دائرة الاتصال في الرئاسة التركية أن تبون يجري زيارة عمل إلى تركيا.

وأوضح أن مباحثات الجانبين التركي والجزائري ستنظم السبت في إسطنبول، وستتناول العلاقات الثنائية من جميع الجوانب، وسبل تعزيز علاقات التعاون.

ومن المرتقب أيضاً خلال الاجتماعات تبادل وجهات النظر حول القضايا الراهنة الإقليمية والعالمية.

والخميس، قالت الرئاسة الجزائرية على فيسبوك، إن "الرئيس تبون يجري زيارة عمل إلى تركيا الشقيقة يومي 21 و22 يوليو/تموز الجاري، يلتقي خلالها أخاه فخامة الرئيس السيد رجب طيب أردوغان".