سياسة
1 دقيقة قراءة
تلبية لدعوة أردوغان.. الرئيس الجزائري يزور تركيا
في زيارة عمل وتلبية لدعوة الرئيس التركي رجب طيب أردوغان، يصل الرئيس الجزائري عبد المجيد تبون الجمعة إلى تركيا. ومن المقرر أن يناقش الزعيمان العلاقات الثنائية ومجالات التعاون وبعض القضايا الإقليمية والعالمية.
تلبية لدعوة أردوغان.. الرئيس الجزائري يزور تركيا
الرئيس الجزائري عبد المجيد تبون يزور تركيا الجمعة القادمة / Others
21 يوليو 2023

يصل الرئيس الجزائري عبد المجيد تبون الجمعة إلى تركيا في زيارة عمل تلبية لدعوة نظيره رجب طيب أردوغان.

وذكر بيان صادر عن دائرة الاتصال في الرئاسة التركية أن تبون يجري زيارة عمل إلى تركيا.

وأوضح أن مباحثات الجانبين التركي والجزائري ستنظم السبت في إسطنبول، وستتناول العلاقات الثنائية من جميع الجوانب، وسبل تعزيز علاقات التعاون.

ومن المرتقب أيضاً خلال الاجتماعات تبادل وجهات النظر حول القضايا الراهنة الإقليمية والعالمية.

والخميس، قالت الرئاسة الجزائرية على فيسبوك، إن "الرئيس تبون يجري زيارة عمل إلى تركيا الشقيقة يومي 21 و22 يوليو/تموز الجاري، يلتقي خلالها أخاه فخامة الرئيس السيد رجب طيب أردوغان".

مصدر:TRT عربي - وكالات
اكتشف
غروسي: تعاون إيران مع الطاقة الذرية التزام قانوني وليس خياراً
الاحتلال يواصل مجازره بحق مجوّعي غزة.. ولازاريني: الأونروا تواجه أزمة وجود
إيران تعتقل 26 شخصاً في خوزستان بتهمة التعاون مع إسرائيل
زعيم إسرائيلي معارض يعلق على قتل المستوطنين ثلاثةَ فلسطينيين بالضفة: مجزرة يهودية عنيفة
مستوطنون يقتلون 3 فلسطينيين ويصيبون 16 واستشهاد طفل في جنين وسط استمرار عمليات الهدم في طولكرم
"القسام" تنشر مشاهد لكمين خان يونس.. والاحتلال يعترف بمقتل 7 جنود وتحقيقاته تكشف عن "خلل خطير"
الحرب في الشرق الأوسط تدفع بكين لإعادة إحياء مشروع "قوة سيبيريا 2" لنقل الغاز الروسي
قمة الناتو.. أردوغان يؤكد في لقائه بزعماء: أولويتنا التوصل إلى وقف دائم لإطلاق النار في غزة
عشرات الشهداء بمجازر إسرائيلية جديدة.. و”حكومة غزة”: الاحتلال يقنص المدنيين عند نقاط المساعدات
ترمب يدعي أن اتفاقاً بشأن غزة "بات وشيكاً جداً".. وحماس: الاتصالات بين الوسطاء تكثفت والاحتلال يتلكأ
زهران ممداني.. مسلم اشتراكي ومؤيد لفلسطين يقترب من منصب عمدة نيويورك
كتائب القسام وسرايا القدس تدمران آليات إسرائيلية بخان يونس.. وجيش الاحتلال يقر بمقتل 7 جنود
بعد تقرير الاستخبارات.. ترمب: برنامج إيران النووي عاد عقوداً إلى الوراء بعد تدميره بالكامل
وزيرا دفاع تركيا وهولندا يوقّعان إعلان نيات خلال قمة الناتو في لاهاي
الاحتلال يواصل عمليات الدهم والاعتقال في الضفة الغربية ويهدم 623 منزلاً بالقدس منذ 7 أكتوبر
ألق نظرة سريعة على TRT Global. شاركونا تعليقاتكم
Contact us