يستعد 500 طيار احتياط إسرائيلي للإعلان عن وقف خدمتهم التطوعية خلال الساعات القادمة، احتجاجاً على مشاريع قوانين تدفع بها الحكومة تحت مسمى "الإصلاح القضائي"، بينما تقول المعارضة إن هذه القوانين تحول إسرائيل إلى "ديكتاتورية".

وقالت هيئة البث الإسرائيلي، الجمعة، "تعتزم مجموعة من مئات الطيارين الاحتياطيين يقدر عددهم نحو 500 طيار، للإعلان اليوم أو غداً، إذا لم تطرأ تغييرات في اللحظة الأخيرة، عن إنهاء تطوعهم في سلاح الجو وذلك احتجاجاً على استمرار التشريعات المتعلقة بتغييرات في الجهاز القضائي".

وأضافت: "ساعات حرجة في انتظار سلاح الجو الإسرائيلي (...) يستعد الطيارون لتقديم خطابات شخصية لقادة الأسراب".

وأوضحت أنه "من المنتظر أن تتخذ مجموعة الطيارين القرار معاً، بينما يجري أفرادها مناقشات معمقة حول الأمر منذ ساعات".

ولا يوجد إحصاءات رسمية معلنة لعدد الطيارين الاحتياط في إسرائيل.

وقالت هيئة البث الإسرائيلية: "حتى اليوم الجمعة، أعلن نحو 100 طيار من الاحتياط عن وقف الانخراط في التطوع، إضافة إلى نحو 160 ضابطاً في مقر القيادة الجوية، بما في ذلك ضباط في مناصب رفيعة جداً في الصف العملياتي".

وقالت: "دارت، خلال الأسبوع المنصرم، حوارات في سلاح الجو مع بعض الطيارين من خلال قادة أسرابهم".

ونقلت الهيئة عن أحد الحاضرين في هذه الحوارات (لم تسمه)، قوله إن "الأجواء الصعبة سادت في الغرف المغلقة وبرزت أزمة الثقة أيضاً بعد ما قيل ضدهم".

وكان سياسيون إسرائيليون، بينهم وزير الأمن القومي إيتمار بن غفير، قد وجه، خلال الأيام الماضية انتقادات للطيارين الذين أعلنوا نيتهم وقف الخدمة.

والخميس، حذر قائد سلاح الجو الإسرائيلي تومر بار، من أن "الأقاويل اللاذعة تجاه الجيش تمس التماسك في صفوف الجيش".

ونقلت هيئة البث عن بار قوله، إن "نموذج الخدمة في سلاح الجو يعمل بشكل ممتاز منذ 75 عاماً".

وأضاف: "هذا النموذج يعزز المظلة الجوية التي هي بمنزلة أمن لمواطنينا، وإذا واصلنا إلحاق الضرر بها، فسوف يستغرق الأمر سنوات للتغلب على أضرارها".

ومن جهة ثانية يواصل آلاف الإسرائيليين مسيرة راجلة لهم من تل أبيب إلى القدس مشياً على الأقدام، رغم الأجواء الجوية الحارة، للتعبير عن رفضهم لمشاريع قوانين "الإصلاح القضائي" المثيرة للجدل.

وقالت هيئة البث، الجمعة، إن المسيرة انطلقت أمس الخميس من تل أبيب وتوقفت خلال ساعات الليل في إحدى القرى قبل أن تستأنف الجمعة، مسيرها باتجاه القدس الغربية اليوم.

ويلوح المشاركون بالمسيرة بالأعلام ويرددون "ديمقراطية".

وتعقيباً على ذلك، قالت هيئة البث: "من بين المشاركين في المسيرة المفتش العام السابق للشرطة موشيه كرادي، ورئيس الأركان ووزير الدفاع الأسبق موشيه يعالون".

وأضافت: "أعلن قادة الاحتجاجات أن انطلاق المسيرة الخميس بغرض حشد المزيد من المشاركين فيها على مدار أربعة أيام من السير على الأقدام باتجاه القدس ليصلوا الكنيست الاثنين، وهو يوم التصويت المنتظر على مشروع قانون تقليص حجة المعقولية بالقراءتين الثانية والثالثة".

وتابعت: "يقطع المشاركون في المسيرة كل يوم 15 كيلومتراً، بينما ينضم إليهم محتجون جدد".

وتشهد إسرائيل منذ أكثر من 28 أسبوعاً احتجاجات على مشاريع قوانين الإصلاح القضائي المثيرة للجدل.