سياسة
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بعد فشل محاولات لرفعه إلى 21.. سنّ التجنيد الإلزامي للشباب الروس 18 عاماً
باءت محاولات لرفع سن التجنيد الإلزامي لدى الشباب الروس إلى 21 بالفشل، ليبقى سن التجنيد عند 18 عاماً. ويسمح هذا القرار بزيادة أعداد المجندين للجيش الروسي إلزامياً من الذكور، وفق وسائل إعلام رسمية.
بعد فشل محاولات لرفعه إلى 21.. سنّ التجنيد الإلزامي للشباب الروس 18 عاماً
أسقط المشرعون الروس اقتراحاً لعدم بدء التجنيد الإجباري قبل بلوغ 21 عاماً، مبقين على سن 18 عاماً - أرشيفية / صورة: AP
21 يوليو 2023

أسقط المشرعون الروس اقتراحاً سعى لعدم بدء التجنيد الإجباري قبل بلوغ 21 عاماً. وذكرت وسائل إعلام رسمية اليوم الجمعة أن روسيا ستبقي على سن التجنيد الإلزامي للشباب عند 18 عاماً ما سيزيد بشكل دائم عدد أولئك المؤهلين لتأدية الخدمة العسكرية.

وفي الوقت الراهن، يجب على جميع الذكور الذين تتراوح أعمارهم بين 18 و27 عاماً في روسيا تأدية الخدمة العسكرية لمدة عام أو خوض تدريب في أثناء وجودهم في مرحلة التعليم العالي.

واقترح أندريه كارتابولوف، وهو جنرال سابق يرأس لجنة الدفاع في مجلس النواب بالبرلمان (الدوما)، تأجيل فترة التجنيد على مراحل حتى يسري على من تتراوح أعمارهم بين 21 و30 عاماً.

ومع ذلك، نقلت وكالة تاس الروسية للأنباء عنه كارتابولوف، اليوم الجمعة "تقرر إبقاء الحد الأدنى عند 18 عاماً، إذ إن هذا بالفعل هو العمر الذي يرغب فيه الكثير من الشباب تأدية الخدمة العسكرية".

مصدر:TRT عربي - وكالات
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