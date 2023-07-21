تعيش الكرة الأرضية، هذا الصيف، في ظل ظواهر طقس متطرفة تحفزها التغيرات المناخية. وهو ما حذَرت منه الوكالة الدولية للأرصاد الجوية، في بيان أخير لها، قائلة إن النصف الشمالي للعالم يختنق تحت وقع أحوال طقس متطرفة هذا الصيف، وأن أجزاء واسعة من شمال إفريقيا والبحر الأبيض المتوسط ​​وآسيا وجنوب الولايات المتحدة الأمريكية تعرف ظاهرة ما يسمى "القباب الحرارية".

وكانت إيطاليا أبرز البلدان المتضررة من موجة الحر الجارية، إذ عاشت يوم ثلاثاء حارق، إذ تجاوزت الحرارة خلاله في العاصمة روما عتبة 42 درجة مئوية، حسب وكالة الأرصاد المحلية. بينما كانت الجزر الأكثر تضرراً من مناطق البلاد، إذ سجلت أقصى درجة في جنوب صقلية، إذ ناهزت الـ46.5 درجة مئوية. ووضعت السلطات المحلية 20 مدينة إيطالية في حالة إنذار قصوى، بما في ذلك العاصمة روما ومدن الشمال.

أمام هذا الواقع، هددت نقابات العمال الإيطالية بالإضراب، إن لم تستجب الشركات والمصالح التي يشتغلون فيها لمطالبهم بتوفير الحماية اللازمة خلال ظروف الطقس الجارية، هذا في وقت شهدت فيه البلاد مقتل أول عامل جراء موجة الحر الحالية.

وتعيد تهديدات العمال الإيطاليين إلى السطح موضوع الإنهاك الحراري، الذي باتت عدة منظمات دولية، على رأسها منظمة العمل العالمية التابعة للأمم المتحدة، من مخاطره الفتاكة والتي أصبحت أكثر إلحاحاً مع التغيرات المناخية الحاصلة والوتيرة السريعة التي يتفاقم بها احترار الكوكب.

تهديد بالإضرابات في إيطاليا

وفي بيان لها يوم السبت، هددت نقابة عمال الحديد والصلب الإيطالية "Fim-Cisl"، بخوض إضراب إذا لم يستجب أرباب الشركات إلى مطالبهم بتوفير الحماية اللازمة للعمال خلال موجة الحر التي تضرب البلاد، ولم ينفذوا اللوائح الصحية التي يلزمهم بها القانون في مثل هذه الحالات.

وطالبت النقابة، في البيان الذي بعثت به لأرباب العمل، بأن "تجهّز أماكن العمل بالمراوح، وتوفّر غرفاً جيدة التهوية ومبردة بالقرب من محطات العمل، وتُنشئ فترات راحة إضافية لأولئك الذين تعاقدوا معهم، كما تضمن إمداداً كافياً من المياه العذبة لكل عامل أو عاملة".

وختم اتحاد العمال بيانه بالقول: "عندما توجد حالة ارتفاع درجة الحرارة المرتبطة بارتفاع الرطوبة ونقص التهوية، كما هو الحال في هذه الفترة، يمكن لذلك إحداث ضرر محتمل بصحة العمال. (وبالتالي) يجب تحديد هذه المخاطر في وثيقة تقييم للمخاطر، وفقاً للطرق والتنظيم والأوقات وبيئة العمل".

وشهدت إيطاليا، يوم الثلاثاء 11 يوليو/تموز الجاري، حادث وفاة عامل طريق في مدينة لودي (جنوب شرق ميلانو). وأغمي على العامل الذي يبلغ 44 عاماً في أثناء مزاولته عمله تحت درجة حرارة ناهزت 40 درجة، قبل أن ينقل إلى المستشفى ويفقد الحياة جراء ما شخص بأنه حالة إنهاك حراري.

وفي تعليق على الحادث، صرح سالفاتوري كوتايا، الأمين العام لنقابة عمال الطريق والرافعات في منطقة ميلانو، قائلاً: "المناخ سبب حادث الوفاة. هذا وضع يمكن أن يتكرر في ظل درجات الحرارة المرتفعة (...) هناك إجراءات حماية صحية لكن لسوء الحظ لم تتوافر، وها نحن نجد أنفسنا مرة أخرى مضطرين للحزن على عامل يبلغ من العمر 44 عاماً".

وشهدت إيطاليا حدثاً مماثلاً العام الماضي، حينما لقي عامل يبلغ من العمر 66 عاماً مصرعه في معمل لصناعة السيارات بمدينة تورينو. وخاض عمال الصلب والحديد إضراباً وقتها، مطالبين بالحماية الصحية من ارتفاع درجات الحرارة.

ما الإنهاك الحراري؟

طبياً، يُعرف الإنهاك الحراري بأنّه حالة تحدث عند تَعرُّض الجسم للحرارة الزائدة عندما يصاحبها ارتفاع في درجات الرطوبة وممارسة نشاط بدني شاقّ، وهو واحد من الأمراض الثلاثة المتعلقة بالحرارة.

ويعد أسوأ من التقلصات الحرارية، وأقلّ خطراً من التعرض لضربة شمس التي قد تؤدِّي إلى الوفاة، كما تشمل أعراضه التعرق بغزارة وتسارع نبضات القلب. ويمكن للإنهاك الحراري أن يحدث من دون التعرض مباشرة إلى الشمس، وهو ما يؤكده استشاري الحميات والأمراض المُعدية الدكتور سمير عنتر، في حديث سابق له مع TRT عربي.

وفي السياق ذاته، توضح البروفيسور انتصار حدية، اختصاصية أمراض الكلى والأستاذة بكلية الطب التابعة لجامعة محمد الأول بالمغرب، في تصريحات قدمتها لـTRT عربي، بأن "التعرض إلى الحرارة قد يؤدي إلى أعراض كالدوخة والصداع والعطش، لكن هذه تأثيرات في العادة لا تشكل خطورة على الشخص السليم، شريطة أن يبرد جسمه في غضون 30 إلى 45 دقيقة".

لكن في حال الإنهاك الحراري، حسب البروفيسور حدية، تختلف هذه الأعراض إلى "التعرق المفرط والإرهاق الشديد، سرعة نبض القلب وضعفه، انخفاض ضغط الدم عن الوقوف، الإغماء والغثيان، التقيؤ والصداع، والتقلصات العضلية إضافة إلى اجتفاف الجسم".

الإنهاك الحراري... آفة العمال الحالية

في مؤتمر احتضنته دولة قطر، شهر مايو/أيار، من أجل تباحث موضوع "الإنهاك الحراري المهني"، قالت المديرة الإقليمية للدول العربية في منظمة العمل الدولية ربى جرادات إنّ تحديات ارتفاع درجات الحرارة وتأثيرها في بيئة العمل حول العالم تزيد خطر الأمراض المهنية المرتبطة بالإجهاد الحراري، وهو ما قد يشكل عواقب سلبية على العمال، سواء القصيرة أم بعيدة المدى.

هذه العواقب الصحية التي تزيد حدتها ارتباطاً بطبيعة العمل، تهدد بشكل أخص نحو مليار عامل مزرعة وعشرات الملايين في البناء والصناعات التي تحدث في الهواء الطلق. ويكون هذا التهديد أكبر بالنسبة إلى العمال في البلدان النامية التي يقع 79% منها على خط الاستواء، حتى في الدول الغنية في أماكن العمل التي لا تراعي حماية عمالها من هذه الظروف الصعبة.

وحسبجاستن جلاسر، رئيس شبكة "لا إيسلا"، وهي منظمة تُعنى بالصحة المهنية، فإن أكثر من 20 ألف عامل في مجال السكّر في أمريكا الوسطى ماتوا في عقد واحد من مرض الكلى المزمن. وأشار إلى نحو 25 ألف حالة وفاة بسبب أمراض الكلى في سريلانكا.

وتشير بيانات مكتب إحصائيات قطاع الشغل الأمريكي إلى أن ما لا يقل عن 345 شخصاً لقوا مصرعهم في الفترة ما بين 2011 و2019 جرّاء العمل تحت درجات حرارة عالية، 144 منهم عمال بناء، و55 سائقو شاحنات أو رافعات أو معدّات جرارة.

وفي الهند، تشير فيديا فينوغوبال، أستاذة الصحة المهنية في معهد سري راماشاندرا إلى أن مئات الآلاف من عمال أحواض الملح الهنود يعانون ارتفاع معدل الإصابة بأمراض الكلى المميت. وإجمالاً يعاني نحو 80% من هؤلاء العمال أمراضاً مرتبطة بالتعرض لدرجات الحرارة المرتفعة.

ودقت الدكتورة فينوغوبال ناقوس الخطر من الإجهاد الحراري المهني، بالقول: "العمال يموتون، العمال يمرضون. علينا أن نتكيف مع جميع الإجراءات التي تتخذها دول العالم الأخرى وأن نكيفها مع ثقافتنا".

ووفق ورقة بحثية للوكالة الأوروبية للسلامة والصحة المهنية، فإن معطيات الإنهاك الحراري المهني تلعب دورَ مؤشرٍ مهماً إلى مخاطر التغيرات المناخية، لكون العمال هم الفئة الأكثر تعرضاً إلى مخاطر الاحترار العالمي والأكثر حساسية لتبعاته، وعلى رأسهم عمال المهن التي تحدث في الهواء الطلق أو في البيئات ضعيفة التهوية كالخيام الدفيئة التي تُستعمل في الزراعة.