سياسة
2 دقيقة قراءة
فيدان يدعو لرد فعل جماعي من العالم الإسلامي على الإساءة إلى القرآن
دعا وزير الخارجية التركي هاكان فيدان، لرد منظم من العالم الإسلامي لوقف الاعتداءات التي تستهدف القرآن الكريم، وذلك عقب الاعتداء الأخير على المصحف أمام السفارة العراقية في العاصمة السويدية استوكهولم أمس الخميس.
فيدان يدعو لرد فعل جماعي من العالم الإسلامي على الإساءة إلى القرآن
فيدان: نعتقد أنه لن يتشكل وعي لدى الدول الغربية ما لم يردّ العالم الإسلامي بشكل منظم على الاعتداءات التي تستهدف القرآن / صورة: AA
21 يوليو 2023

أعرب وزير الخارجية التركي هاكان فيدان، عن اعتقاد بلاده أنه "لن يتشكل وعي لدى الدول الغربية ما لم يرد العالم الإسلامي بشكل منظم على الاعتداءات التي تستهدف القرآن الكريم".

جاء ذلك في مؤتمر صحفي، الجمعة، مع وزير الخارجية الفنزويلي إيفان جيل، عقب لقاء جمعهما بمدينة إسطنبول.

وقال فيدان إنه بحث مع جيل التطورات الإقليمية والدولية، مشدداً على أن تركيا ترفض العقوبات الأحادية والتدخلات الخارجية ضد فنزويلا.

وأكد أن تركيا تدعم الحوار بين الحكومة والمعارضة في فنزويلا، ومستعدة دائما للعب دور بناء بهذا الصدد.

ولفت إلى وجود مساع جدية للأمم المتحدة وتركيا بخصوص تنفيذ اتفاقية الحبوب ومحاولات من الجانب الأوكراني لإيجاد بدائل.

وتابع: "نحن في تركيا نؤمن بضرورة إعادة روسيا إلى الطاولة، ومن المحتمل جداً أن تكون الحلول بخلاف ذلك إكراها، وتعرض الأمن للخطر".

وأشار فيدان إلى أنه استمع لبعض الأسباب التفصيلية لانسحاب الجانب الروسي من اتفاقية الحبوب وعدم تمديدها، مبيناً أنهم يعملون على حل ذلك.

وأكد أنه بحث ذلك مع الأمم المتحدة أيضاً، مضيفاً: "نعمل حتى تتمكن روسيا من العودة إلى طاولة المفاوضات مرة أخرى وتلبية مطالبها ومن أجل خروج جميع الأطراف رابحة، وآمل أن تُحل هذه الأزمة في أقرب وقت".

​​​​​​​ولفت إلى أنه تباحث مع نظرائه السعودي فيصل بن فرحان، والمصري سامح شكري، والعراقي فؤاد حسين، ورئيس حكومة الوحدة الوطنية في ليبيا عبد الحميد الدبيبة، عقب الاعتداء على القرآن الكريم أمام السفارة العراقية في العاصمة السويدية استوكهولم أمس الخميس، واتفقوا على عقد اجتماع عاجل لمنظمة التعاون الإسلامي.

مصدر:TRT عربي - وكالات
اكتشف
غروسي: تعاون إيران مع الطاقة الذرية التزام قانوني وليس خياراً
الاحتلال يواصل مجازره بحق مجوّعي غزة.. ولازاريني: الأونروا تواجه أزمة وجود
إيران تعتقل 26 شخصاً في خوزستان بتهمة التعاون مع إسرائيل
زعيم إسرائيلي معارض يعلق على قتل المستوطنين ثلاثةَ فلسطينيين بالضفة: مجزرة يهودية عنيفة
مستوطنون يقتلون 3 فلسطينيين ويصيبون 16 واستشهاد طفل في جنين وسط استمرار عمليات الهدم في طولكرم
"القسام" تنشر مشاهد لكمين خان يونس.. والاحتلال يعترف بمقتل 7 جنود وتحقيقاته تكشف عن "خلل خطير"
الحرب في الشرق الأوسط تدفع بكين لإعادة إحياء مشروع "قوة سيبيريا 2" لنقل الغاز الروسي
قمة الناتو.. أردوغان يؤكد في لقائه بزعماء: أولويتنا التوصل إلى وقف دائم لإطلاق النار في غزة
عشرات الشهداء بمجازر إسرائيلية جديدة.. و”حكومة غزة”: الاحتلال يقنص المدنيين عند نقاط المساعدات
ترمب يدعي أن اتفاقاً بشأن غزة "بات وشيكاً جداً".. وحماس: الاتصالات بين الوسطاء تكثفت والاحتلال يتلكأ
زهران ممداني.. مسلم اشتراكي ومؤيد لفلسطين يقترب من منصب عمدة نيويورك
كتائب القسام وسرايا القدس تدمران آليات إسرائيلية بخان يونس.. وجيش الاحتلال يقر بمقتل 7 جنود
بعد تقرير الاستخبارات.. ترمب: برنامج إيران النووي عاد عقوداً إلى الوراء بعد تدميره بالكامل
وزيرا دفاع تركيا وهولندا يوقّعان إعلان نيات خلال قمة الناتو في لاهاي
الاحتلال يواصل عمليات الدهم والاعتقال في الضفة الغربية ويهدم 623 منزلاً بالقدس منذ 7 أكتوبر
ألق نظرة سريعة على TRT Global. شاركونا تعليقاتكم
Contact us