أعرب وزير الخارجية التركي هاكان فيدان، عن اعتقاد بلاده أنه "لن يتشكل وعي لدى الدول الغربية ما لم يرد العالم الإسلامي بشكل منظم على الاعتداءات التي تستهدف القرآن الكريم".

جاء ذلك في مؤتمر صحفي، الجمعة، مع وزير الخارجية الفنزويلي إيفان جيل، عقب لقاء جمعهما بمدينة إسطنبول.

وقال فيدان إنه بحث مع جيل التطورات الإقليمية والدولية، مشدداً على أن تركيا ترفض العقوبات الأحادية والتدخلات الخارجية ضد فنزويلا.

وأكد أن تركيا تدعم الحوار بين الحكومة والمعارضة في فنزويلا، ومستعدة دائما للعب دور بناء بهذا الصدد.

ولفت إلى وجود مساع جدية للأمم المتحدة وتركيا بخصوص تنفيذ اتفاقية الحبوب ومحاولات من الجانب الأوكراني لإيجاد بدائل.

وتابع: "نحن في تركيا نؤمن بضرورة إعادة روسيا إلى الطاولة، ومن المحتمل جداً أن تكون الحلول بخلاف ذلك إكراها، وتعرض الأمن للخطر".

وأشار فيدان إلى أنه استمع لبعض الأسباب التفصيلية لانسحاب الجانب الروسي من اتفاقية الحبوب وعدم تمديدها، مبيناً أنهم يعملون على حل ذلك.

وأكد أنه بحث ذلك مع الأمم المتحدة أيضاً، مضيفاً: "نعمل حتى تتمكن روسيا من العودة إلى طاولة المفاوضات مرة أخرى وتلبية مطالبها ومن أجل خروج جميع الأطراف رابحة، وآمل أن تُحل هذه الأزمة في أقرب وقت".

​​​​​​​ولفت إلى أنه تباحث مع نظرائه السعودي فيصل بن فرحان، والمصري سامح شكري، والعراقي فؤاد حسين، ورئيس حكومة الوحدة الوطنية في ليبيا عبد الحميد الدبيبة، عقب الاعتداء على القرآن الكريم أمام السفارة العراقية في العاصمة السويدية استوكهولم أمس الخميس، واتفقوا على عقد اجتماع عاجل لمنظمة التعاون الإسلامي.