سياسة
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بتعليمات من أردوغان.. تركيا ترسل 3 طائرات لإخماد حرائق الغابات باليونان
بتعليمات من الرئيس رجب طيب أردوغان ستُرسل طائرتان ومروحية مع طواقمها إلى اليونان، وذلك لمساعدتها في مكافحة حرائق الغابات المستمرة.
بتعليمات من أردوغان.. تركيا ترسل 3 طائرات لإخماد حرائق الغابات باليونان
تركيا ترسل 3 طائرات لإخماد حرائق الغابات باليونان - اليونان - أرشيفية / صورة: AA
21 يوليو 2023

أعلنت دائرة الاتصال في الرئاسة التركية أن أنقرة سترسل طائرتين برمائيتين ومروحية إلى اليونان لمساعدتها في مكافحة حرائق الغابات المستمرة.

وأفادت دائرة الاتصال في بيان، الجمعة، أنه بتعليمات من الرئيس رجب طيب أردوغان، ستُرسَل الطائرتان والمروحية مع طواقمها إلى اليونان.

وأضافت أن الطائرتين البرمائيتين المتمتعتين بقدرات فعالة على المناورة، والمروحية محلية الصنع، ستشارك في مكافحة حرائق الغابات باليونان.

​وتواصل فرق الإطفاء اليونانية مكافحة الحرائق التي اندلعت الاثنين في غابات شرق العاصمة أثينا بسبب موجة الحر التي تضرب البلاد.

مصدر:TRT عربي - وكالات
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