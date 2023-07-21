أعلنت دائرة الاتصال في الرئاسة التركية أن أنقرة سترسل طائرتين برمائيتين ومروحية إلى اليونان لمساعدتها في مكافحة حرائق الغابات المستمرة.

وأفادت دائرة الاتصال في بيان، الجمعة، أنه بتعليمات من الرئيس رجب طيب أردوغان، ستُرسَل الطائرتان والمروحية مع طواقمها إلى اليونان.

وأضافت أن الطائرتين البرمائيتين المتمتعتين بقدرات فعالة على المناورة، والمروحية محلية الصنع، ستشارك في مكافحة حرائق الغابات باليونان.

​وتواصل فرق الإطفاء اليونانية مكافحة الحرائق التي اندلعت الاثنين في غابات شرق العاصمة أثينا بسبب موجة الحر التي تضرب البلاد.