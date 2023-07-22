سياسة
2 دقيقة قراءة
"صديقة استراتيجية".. وزير خارجية فنزويلا: تركيا ضمانة للسلام والتنمية
قال وزير الخارجية الفنزويلي إيفان جيل إنّ بلاده ترى تركيا "صديقة استراتيجية" ودولة صاعدة تمثل ضمانة للسلام والتنمية. وأكّد وزير الخارجية الفنزويلي أن بلاده تهدف إلى تطوير علاقاتها مع تركيا.
"صديقة استراتيجية".. وزير خارجية فنزويلا: تركيا ضمانة للسلام والتنمية
وزير الخارجية التركي هاكان فيدان ووزير الخارجية الفنزويلي إيفان جيل في إسطنبول. / صورة: AA
22 يوليو 2023

قال وزير الخارجية الفنزويلي إيفان جيل، الجمعة، إنّ بلاده ترى تركيا "صديقة استراتيجية" ودولة صاعدة تمثل ضمانة للسلام والتنمية.

جاء ذلك في مؤتمر صحفي مشترك مع وزير الخارجية التركي هاكان فيدان، عقب لقائهما بإسطنبول.

وأشاد جيل بإدانة تركيا للعقوبات الأحادية المفروضة على فنزويلا، مشيراً إلى أن الولايات المتحدة تطبق أكثر من 900 عقوبة بشكل غير قانوني على بلاده.

ولفت إلى أن فنزويلا "ترى تركيا دولة صاعدة وقوية تحت قيادة الرئيس رجب طيب أردوغان، وضمانة للسلام والتنمية"، وذلك "لأنّ نظاماً عالمياً جديداً آخذ في الظهور".

وأكّد وزير الخارجية الفنزويلي أن بلاده تهدف إلى تطوير علاقاتها مع تركيا.

وذكر أنه بفضل اتفاقية تشجيع الاستثمار المتبادل الموقعة بين البلدين اليوم، ستكتسب العلاقات في مجالَي التجارة والاستثمار زخماً، وستزداد قوة مع الاتفاقات الجديدة التي سيجري إبرامها مستقبلاً.

وردّاً على سؤال بخصوص إنهاء روسيا العمل باتفاقية ممر الحبوب عبر البحر الأسود، قال جيل إنّ بلاده طلبت إعادة النظر في الاتفاقية.

وتابع أن فنزويلا، مثل تركيا، تولي هذه القضية (مواصلة العمل بالاتفاقية) أهمية كبيرة من حيث الأمن الغذائي.

وشدّد على ضرورة أن تصل الحبوب إلى الدول المحتاجة بالفعل، وألا يتحول الموضوع إلى تجارة فقط، وأن بلاده تدعو إلى تجديد الاتفاقية.

مصدر:TRT عربي - وكالات
اكتشف
غروسي: تعاون إيران مع الطاقة الذرية التزام قانوني وليس خياراً
الاحتلال يواصل مجازره بحق مجوّعي غزة.. ولازاريني: الأونروا تواجه أزمة وجود
إيران تعتقل 26 شخصاً في خوزستان بتهمة التعاون مع إسرائيل
زعيم إسرائيلي معارض يعلق على قتل المستوطنين ثلاثةَ فلسطينيين بالضفة: مجزرة يهودية عنيفة
مستوطنون يقتلون 3 فلسطينيين ويصيبون 16 واستشهاد طفل في جنين وسط استمرار عمليات الهدم في طولكرم
"القسام" تنشر مشاهد لكمين خان يونس.. والاحتلال يعترف بمقتل 7 جنود وتحقيقاته تكشف عن "خلل خطير"
الحرب في الشرق الأوسط تدفع بكين لإعادة إحياء مشروع "قوة سيبيريا 2" لنقل الغاز الروسي
قمة الناتو.. أردوغان يؤكد في لقائه بزعماء: أولويتنا التوصل إلى وقف دائم لإطلاق النار في غزة
عشرات الشهداء بمجازر إسرائيلية جديدة.. و”حكومة غزة”: الاحتلال يقنص المدنيين عند نقاط المساعدات
ترمب يدعي أن اتفاقاً بشأن غزة "بات وشيكاً جداً".. وحماس: الاتصالات بين الوسطاء تكثفت والاحتلال يتلكأ
زهران ممداني.. مسلم اشتراكي ومؤيد لفلسطين يقترب من منصب عمدة نيويورك
كتائب القسام وسرايا القدس تدمران آليات إسرائيلية بخان يونس.. وجيش الاحتلال يقر بمقتل 7 جنود
بعد تقرير الاستخبارات.. ترمب: برنامج إيران النووي عاد عقوداً إلى الوراء بعد تدميره بالكامل
وزيرا دفاع تركيا وهولندا يوقّعان إعلان نيات خلال قمة الناتو في لاهاي
الاحتلال يواصل عمليات الدهم والاعتقال في الضفة الغربية ويهدم 623 منزلاً بالقدس منذ 7 أكتوبر
ألق نظرة سريعة على TRT Global. شاركونا تعليقاتكم
Contact us