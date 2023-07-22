قال وزير الخارجية الفنزويلي إيفان جيل، الجمعة، إنّ بلاده ترى تركيا "صديقة استراتيجية" ودولة صاعدة تمثل ضمانة للسلام والتنمية.

جاء ذلك في مؤتمر صحفي مشترك مع وزير الخارجية التركي هاكان فيدان، عقب لقائهما بإسطنبول.

وأشاد جيل بإدانة تركيا للعقوبات الأحادية المفروضة على فنزويلا، مشيراً إلى أن الولايات المتحدة تطبق أكثر من 900 عقوبة بشكل غير قانوني على بلاده.

ولفت إلى أن فنزويلا "ترى تركيا دولة صاعدة وقوية تحت قيادة الرئيس رجب طيب أردوغان، وضمانة للسلام والتنمية"، وذلك "لأنّ نظاماً عالمياً جديداً آخذ في الظهور".

وأكّد وزير الخارجية الفنزويلي أن بلاده تهدف إلى تطوير علاقاتها مع تركيا.

وذكر أنه بفضل اتفاقية تشجيع الاستثمار المتبادل الموقعة بين البلدين اليوم، ستكتسب العلاقات في مجالَي التجارة والاستثمار زخماً، وستزداد قوة مع الاتفاقات الجديدة التي سيجري إبرامها مستقبلاً.

وردّاً على سؤال بخصوص إنهاء روسيا العمل باتفاقية ممر الحبوب عبر البحر الأسود، قال جيل إنّ بلاده طلبت إعادة النظر في الاتفاقية.

وتابع أن فنزويلا، مثل تركيا، تولي هذه القضية (مواصلة العمل بالاتفاقية) أهمية كبيرة من حيث الأمن الغذائي.

وشدّد على ضرورة أن تصل الحبوب إلى الدول المحتاجة بالفعل، وألا يتحول الموضوع إلى تجارة فقط، وأن بلاده تدعو إلى تجديد الاتفاقية.