سياسة
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توتر متصاعد.. كوريا الشمالية تطلق صواريخ كروز في البحر الأصفر
أطلقت كوريا الشمالية عدداً من صواريخ كروز باتجاه البحر الأصفر بين الصين وشبه الجزيرة الكورية. وتأتي هذه التجربة العسكرية الجديدة بعد يومين على إعلان بيونغ يانغ أنّ توقُّف غواصة نووية أمريكية في كوريا الجنوبية قد "يبرِّر استخدامها" السلاح النووي.
توتر متصاعد.. كوريا الشمالية تطلق صواريخ كروز في البحر الأصفر
هيئة الأركان الكورية الجنوبية تقول إنّ بيونغ يانغ أطلقت عدداً من صواريخ كروز باتجاه البحر الأصفر بين الصين وشبه الجزيرة الكورية. / صورة: AFP
22 يوليو 2023

أطلقت كوريا الشمالية عدداً من صواريخ كروز باتجاه البحر الأصفر بين الصين وشبه الجزيرة الكورية، حسب هيئة الأركان المشتركة الكورية الجنوبية.

وحدثت عملية الإطلاق في نحو الساعة 19:00 ت.غ الجمعة، وفق المصدر نفسه، وتأتي بعد ثلاثة أيام على إطلاق كوريا الشمالية صاروخين بالستيين في بحر اليابان وسط تصاعد التوتر في شبه الجزيرة.

وذكرت هيئة الأركان أن "الاستخبارات الكورية الجنوبية والأمريكية تُقيِّم عملية الإطلاق وتراقب في الوقت نفسه مؤشرات أي أنشطة إضافية".

تأتي هذه التجربة العسكرية الجديدة أيضاً بعد يومين على إعلان بيونغ يانغ أنّ توقُّف غواصة نووية أمريكية في كوريا الجنوبية قد "يبرّر استخدامها" السلاح النووي.

في اليوم التالي ردّت سيول على هذا التهديد مؤكدة أن أي هجوم من هذا القبيل سيعني "نهاية" نظام كيم جونغ أون.

وكان كيم أعلن في 2022 أن وضع بلاده بصفتها قوة نووية أمر "لا رجوع عنه"، داعياً إلى تعزيز ترسانتها، خصوصاً بالأسلحة النووية التكتيكية.

ويأتي إطلاق صواريخ كروز في وقت يُعتقد فيه أن الجندي الأمريكي تريفيس كينغ دخل كوريا الشمالية الثلاثاء من الجنوب، ويُحتمل أن تكون السلطات احتجزته هناك، حسب الجيش الأمريكي.

وأفاد الجيش الأمريكي بأنه كان مقرراً أن يعود كينغ، وهو جندي من الصف الثاني جُنّد في 2021، إلى الولايات المتحدة لمواجهة إجراءات تأديبية، عندما غادر مطار إنشيون في سيول وانضم إلى مجموعة سياح يزورون المنطقة المنزوعة السلاح بين الكوريتين ثم عبر الحدود.

ولم تُعطِ كوريا الشمالية أي معلومات عنه لواشنطن الخميس، وقال الجيش الأمريكي إنه "قلق جداً" بشأن مصير كينغ و"الطريقة التي قد يُعامَل بها".

ومن المقرر أن يجتمع قادة كوريا الجنوبية والولايات المتحدة واليابان في أغسطس/آب لتعزيز تعاونهم في مواجهة تهديدات بيونغ يانغ المتزايدة.

وخلال الشهر نفسه من المقرر أن تبدأ واشنطن وسيول مناوراتهما العسكرية المشتركة السنوية الرئيسية التي تعتبرها كوريا الشمالية تدريبات على غزو أراضيها.

مصدر:TRT عربي - وكالات
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