حدّدت قاضية أمريكية 20 مايو/أيار 2024 موعداً لبدء محاكمة الرئيس السابق دونالد ترمب في قضية احتفاظه بوثائق حكومية مصنّفة سرّية.

وأمرت القاضية أيلين كانون، بأن تبدأ محاكمة ترمب أمام هيئة محلّفين في 20 مايو المقبل، ليصبح أول رئيس أمريكي يواجه تهماً جنائية من بين كل الرؤساء الأمريكيين سواء أكانوا سابقين أم في المنصب.

وكان الادّعاء قد طلب أن تبدأ المحاكمة في ديسمبر/كانون الأول 2023 في حين طلب وكلاء الدفاع عن الرئيس السابق أن تُجرى بعد الانتخابات الرئاسية المقرّرة في نوفمبر/تشرين الثاني 2024.

ورأى فريق حملة ترمب أن ما حصل يمثل انتكاسة لوزارة العدل، لكنه أشار في بيان إلى أن الجدول الزمني "سيتيح للرئيس ومحاميه مواصلة محاربة خدعة لا معنى لها".

وقالت القاضية كانون إنها قرّرت أن تبدأ المحاكمة في مايو لإعطاء الطرفين الوقت الكافي لدرس أكثر من 1.1 مليون صفحة من الأدلة والتصدي لقضية التعامل مع وثائق مصنّفة سرية تتمحور حولها القضية.

وأوضحت القاضية التي عيّنها ترمب في عهده واختيرت عشوائياً لتولي القضية، أن "أحداً لا يخالف الرأي بأن وكلاء الدفاع يحتاجون إلى الوقت الكافي للمراجعة والتقييم".

ستُجرى المحاكمة في محكمة فيدرالية في مديمة فورت بيرس الواقعة على بُعد نحو 210 كيلومترات إلى الشمال من ميامي، في ناحية من فلوريدا حقّق فيها ترمب فوزاً كبيراً في انتخابات 2016 و2020.

ويتصدّر ترمب، البالغ 77 عاماً، السباق بين الشخصيات الطامحة إلى الفوز بالترشّح عن الحزب الجمهوري للاستحقاق الرئاسي، إلا أن المحاكمة ستُجرى في ذروة حملة الانتخابات التمهيدية الرامية إلى اختيار مرشّح الحزب للرئاسة.

لن تمنع المحاكمة ترمب من خوض حملته الانتخابية، إلا أن المتّهم في قضية جنائية يُطلب منه عموماً حضور الجلسات التي يُتوقّع أن تستمر أسابيع عدة بل أشهُراً.

ودفع ترمب ببراءته الشهر الماضي من عشرات التهم برفض إعادة سجلات حكومية حساسة أخذها لدى مغادرته البيت الأبيض عام 2021.

توجيه الاتهام إلى مساعد لترمب

وفق اللائحة الاتهامية التي وجّهها المدعي الفيدرالي جاك سميث، أخذ ترمب معه مئات الوثائق الحكومية في صناديق إلى منتجعه في مارالاغو في فلوريدا لدى خروجه من البيت الأبيض في يناير/كانون الثاني 2021.

وأبقى ترمب تلك الملفات التي تضمنت سجلات للبنتاغون ووكالتَي الاستخبارات المركزية والأمن القومي من دون حماية في منتجعه في مارالاغو التي غالباً ما تستضيف مناسبات اجتماعية كبرى، وفق اللائحة الاتهامية.

وأُخفيت الوثائق في أنحاء مختلفة من الدارة بما في ذلك قاعة رقص ومرحاض وغرفة نوم ترمب وغرفة تخزين.

يواجه ترمب 31 تهمة "احتفاظ متعمّد بمعلومات للدفاع الوطني" على صلة بوثائق محدّدة. وكل إدانة بإحدى هذه التهم تصل عقوبتها إلى الحبس عشر سنوات.

كذلك يواجه تهماً أخرى بينها "التآمر لعرقلة العدالة"، وهي تهمة تصل عقوبتها إلى الحبس 20 عاماً، و"حجب وثيقة أو سجل" وهي أيضاً تهمة تصل عقوبتها إلى الحبس 20 عاماً، و"الإدلاء بتصريحات كاذبة".

ووُجّهت إلى والتين (والت) ناوتا، البالغ 40 عاماً، وهو عنصر سابق في البحرية الأميركية من غوام ومساعد شخصي للرئيس الأميركي السابق، 6 تهم على خلفية مساعدته ترمب في إ خفاء وثائق في دارة الرئيس السابق في مارالاغو، وقد دفع ببراءته منها.

كان ناوتا مساعداً لترمب للشؤون العسكرية خلال ولايته الرئاسية، وواصل العمل لحسابه بصفته الشخصية بعد خروجه من البيت الأبيض.