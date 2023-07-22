وجّهت جمعية "الهلال الأحمر" الليبي، الجمعة، نداءً عاجلاً إلى المنظمات الإنسانية لمساعدة المهاجرين غير النظاميين العالقين على الحدود البرية مع تونس.

جاء النداء على لسان الأمين العام للجمعية مرعي الدرسي، وجَّهه عبر حسابه الرسمي على "تويتر".

وقال الدرسي: "يعيش المهاجرون على الحدود الليبية-التونسية أوضاعاً إنسانية صعبة، وندعو جميع المنظمات المعنيّة بالشأن الإنساني للتعاون معنا يداً بيد لمساعدة من هم في أشدّ الحاجة إلى المساعدة".

والاثنين، أعلنت وزارة الداخلية في حكومة الوحدة الوطنية الليبية، إنقاذ حرس الحدود عشرات المهاجرين غير النظاميين ممّن "أبعدتهم السلطات التونسية باتجاه المناطق الحدودية داخل ليبيا".

ونشرت الداخلية الليبية آنذاك فيديو قالت إنه "توثيق لعملية إبعاد المهاجرين غير الشرعيين من تونس باتجاه المناطق الحدودية داخل ليبيا".

وأظهر الفيديو عشرات المهاجرين الأفارقة، بينهم نساء وأطفال، وهم في منطقة صحراوية خالية، وقال بعضهم إنهم "تُركوا دون ماء أو غذاء".

كما أظهر نقل المهاجرين من الصحراء لأحد المراكز الليبية، وذلك قبل إعلان حرس الحدود الليبي (الثلاثاء) تسليمهم للمنظمة الدولية للهجرة تمهيداً لترحيلهم طواعيةً إلى بلدانهم.

وخلال الأسبوعين الماضيين، عانى عدة مهاجرين أفارقة غير نظاميين أوضاعاً إنسانية صعبة على الحدود التونسية-الليبية، وذلك بعد طردهم عقب اشتباكهم مع مواطنين تونسيين بمحافظة صفاقس (جنوب) على خلفية مقتل شاب تونسي.

وفي 11 يوليو/تموز الجاري، شرعت السلطات التونسية في نقل نحو 400 من المهاجرين الأفارقة الموجودين على الخط الفاصل مع ليبيا إلى مراكز إيواء داخل محافظتي مدنين وتطاوين الجن، وبيتين، وفق ناشطين حقوقيين وإعلام محلي.