متحدّية العادات والظروف السياسية، نجحت الأفغانية سميرة محمدي بالتعاون مع صديقاتها في افتتاح مطعم مخصص للنساء فقط، وسط انخفاض نسبة مشاركة المرأة في الحياة الاجتماعية هناك، وذلك بعد وصول حركة طالبان إلى السلطة في أفغانستان.

ويعجز معظم المطاعم في أنحاء البلاد عن توفير بيئة مناسبة للمرأة، بسبب العادات والتقاليد والثقافة المحلية.

من ناحية أخرى، لا تستطيع أقسام العائلات في المطاعم التقليدية توفير "الشعور بالراحة" للنساء نظراً إلى أن جميع العاملين لديهم من الرجال.

لكن هذا المطعم الذي علّق على مدخله لافتة "ممنوع دخول الرجال" كل مَن يعمل لديه من النساء فقط.

أجواء مريحة

شَهِدّ حيّ خيرخانه بالعاصمة كابل قبل شهرين افتتاح مطعم "المرأة الأفغانية" الذي يوفر خدماته للنساء فقط من مأكولات تقليدية، بالإضافة إلى أجواء مريحة وممتعة.

الجزء الداخلي من المطعم زُيّن بـ"البالونات والحرف اليدوية المختلفة"، كما يتربع فيه حوض للأسماك ومكتبة صغيرة، بما يمكّن الأمهات من ممارسة هواية القراءة والمطالعة فيما يشعرن بالاطمئنان على أطفالهن الذين يستمتعون بمشاهدة وتأمل أسماك الزينة في الحوض.

وبعد أن منعت طالبان مؤخراً النساء من دخول المتنزهات والحدائق العامة، فإنّ هذا المطعم تحوَّل إلى ملاذ آمن يمكّن النساء من تناول أطباقهن المفضّلة وممارسة نشاطات اجتماعية.

ويطالب بعض السيدات بتخصيص مساحة أوسع للعب الأطفال داخل المطعم.

ويقدم المطعم الأطباق الأفغانية الكلاسيكية بالإضافة إلى المأكولات السريعة مثل البيتزا والساندويتشات والهامبرغر، فيما توفر إدارة المطعم وجبات للرجال يجري بيعها عبر كوّة خارج المطعم.