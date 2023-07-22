سياسة
2 دقيقة قراءة
المغرب.. مصرع 6 مهاجرين غير نظاميين وإنقاذ 48 بالقرب من سواحل الناظور
لقي 6 مهاجرين غير نظاميين مصرعهم غرقاً، فيما أُنقذ 48 آخرون، عند سواحل محافظة الناظور، شمال شرقي المغرب. وفي الأثناء، فتح الدرك الملكي بحثاً في القضية تحت إشراف النيابة العامة المختصة، للكشف عن الخلفيات والظروف المحيطة بها وتحديد المتورطين بها.
المغرب.. مصرع 6 مهاجرين غير نظاميين وإنقاذ 48 بالقرب من سواحل الناظور
السلطات المحلية: حاول 54 مرشحاً للهجرة غير النظامية التقدم سباحةً لركوب زورق نفّاث قادم من عرض البحر / صورة: AA
22 يوليو 2023

لقي 6 مهاجرين غير نظاميين مصرعهم غرقاً، في وقت متأخر من مساء الجمعة، فيما أُنقذ 48 آخرون، عند سواحل محافظة الناظور، شمال شرقي المغرب.

جاء ذلك وفق بيان صادر عن السلطات المحلية بمحافظة الناظور، نقلته وكالة الأنباء المغربية الرسمية.

وحسب السلطات، فقد "حاول 54 مرشحاً للهجرة غير المشروعة، من بينهم شخص يحمل الجنسية التونسية، التقدم سباحةً لركوب زورق نفّاث قادم من عرض البحر في اتجاه شاطئ القالات التابع لجماعة إيعزانن (قرية في محافظة الناظور)".

وأضافت أن "الأحوال الجوية الصعبة وارتفاع موج البحر وفشل المهرب في مناورته بعد اصطدام الزورق بصخور بحرية، أدّت إلى غرق 6 أشخاص، فيما استطاع 48 آخرون النجاة بعد نجاحهم في بلوغ اليابسة".

وأشارت السلطات إلى أنها تدخلت بمساعدة الدرك الملكي والوقاية المدنية، رفقة أطقم طبية لتقديم الإسعافات الأولية للناجين وانتشال جثث الضحايا، و"تمشيط المنطقة تحسباً لوجود ضحايا آخرين محتملين".

وفي الأثناء، فتح الدرك الملكي بحثاً في القضية تحت إشراف النيابة العامة المختصة، للكشف عن الخلفيات والظروف المحيطة بها وتحديد المتورطين بها.

وفي يونيو/حزيران الماضي، أعلنت الداخلية المغربية عن إحباط 25 ألفاً و519 محاولة للهجرة غير النظامية، وإنقاذ 3150 مهاجراً، خلال الـ5 أشهر الأولى من عام 2023.

وجراء قربه الجغرافي من القارة الأوروبية، يعد المغرب من نقاط عبور المهاجرين غير النظاميين عبر البحر المتوسط، وبخاصة نحو إسبانيا.

مصدر:TRT عربي - وكالات
اكتشف
غروسي: تعاون إيران مع الطاقة الذرية التزام قانوني وليس خياراً
الاحتلال يواصل مجازره بحق مجوّعي غزة.. ولازاريني: الأونروا تواجه أزمة وجود
إيران تعتقل 26 شخصاً في خوزستان بتهمة التعاون مع إسرائيل
زعيم إسرائيلي معارض يعلق على قتل المستوطنين ثلاثةَ فلسطينيين بالضفة: مجزرة يهودية عنيفة
مستوطنون يقتلون 3 فلسطينيين ويصيبون 16 واستشهاد طفل في جنين وسط استمرار عمليات الهدم في طولكرم
"القسام" تنشر مشاهد لكمين خان يونس.. والاحتلال يعترف بمقتل 7 جنود وتحقيقاته تكشف عن "خلل خطير"
الحرب في الشرق الأوسط تدفع بكين لإعادة إحياء مشروع "قوة سيبيريا 2" لنقل الغاز الروسي
قمة الناتو.. أردوغان يؤكد في لقائه بزعماء: أولويتنا التوصل إلى وقف دائم لإطلاق النار في غزة
عشرات الشهداء بمجازر إسرائيلية جديدة.. و”حكومة غزة”: الاحتلال يقنص المدنيين عند نقاط المساعدات
ترمب يدعي أن اتفاقاً بشأن غزة "بات وشيكاً جداً".. وحماس: الاتصالات بين الوسطاء تكثفت والاحتلال يتلكأ
زهران ممداني.. مسلم اشتراكي ومؤيد لفلسطين يقترب من منصب عمدة نيويورك
كتائب القسام وسرايا القدس تدمران آليات إسرائيلية بخان يونس.. وجيش الاحتلال يقر بمقتل 7 جنود
بعد تقرير الاستخبارات.. ترمب: برنامج إيران النووي عاد عقوداً إلى الوراء بعد تدميره بالكامل
وزيرا دفاع تركيا وهولندا يوقّعان إعلان نيات خلال قمة الناتو في لاهاي
الاحتلال يواصل عمليات الدهم والاعتقال في الضفة الغربية ويهدم 623 منزلاً بالقدس منذ 7 أكتوبر
ألق نظرة سريعة على TRT Global. شاركونا تعليقاتكم
Contact us