لقي 6 مهاجرين غير نظاميين مصرعهم غرقاً، في وقت متأخر من مساء الجمعة، فيما أُنقذ 48 آخرون، عند سواحل محافظة الناظور، شمال شرقي المغرب.

جاء ذلك وفق بيان صادر عن السلطات المحلية بمحافظة الناظور، نقلته وكالة الأنباء المغربية الرسمية.

وحسب السلطات، فقد "حاول 54 مرشحاً للهجرة غير المشروعة، من بينهم شخص يحمل الجنسية التونسية، التقدم سباحةً لركوب زورق نفّاث قادم من عرض البحر في اتجاه شاطئ القالات التابع لجماعة إيعزانن (قرية في محافظة الناظور)".

وأضافت أن "الأحوال الجوية الصعبة وارتفاع موج البحر وفشل المهرب في مناورته بعد اصطدام الزورق بصخور بحرية، أدّت إلى غرق 6 أشخاص، فيما استطاع 48 آخرون النجاة بعد نجاحهم في بلوغ اليابسة".

وأشارت السلطات إلى أنها تدخلت بمساعدة الدرك الملكي والوقاية المدنية، رفقة أطقم طبية لتقديم الإسعافات الأولية للناجين وانتشال جثث الضحايا، و"تمشيط المنطقة تحسباً لوجود ضحايا آخرين محتملين".

وفي الأثناء، فتح الدرك الملكي بحثاً في القضية تحت إشراف النيابة العامة المختصة، للكشف عن الخلفيات والظروف المحيطة بها وتحديد المتورطين بها.

وفي يونيو/حزيران الماضي، أعلنت الداخلية المغربية عن إحباط 25 ألفاً و519 محاولة للهجرة غير النظامية، وإنقاذ 3150 مهاجراً، خلال الـ5 أشهر الأولى من عام 2023.

وجراء قربه الجغرافي من القارة الأوروبية، يعد المغرب من نقاط عبور المهاجرين غير النظاميين عبر البحر المتوسط، وبخاصة نحو إسبانيا.