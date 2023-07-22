سياسة
2 دقيقة قراءة
العراق.. الاستخبارات التركية تحيّد مسؤولاً بتنظيم PKK الإرهابي
أعلنت الاستخبارات التركية تحييد مسؤول فرع تنظيم PKK/KCK-YPS الإرهابي بتركيا أوزغور ألب أرسلان الملقب بـ"أوزغور شورش" في عملية أمنية معقَّدة شمال العراق.
العراق.. الاستخبارات التركية تحيّد مسؤولاً بتنظيم PKK الإرهابي
أوزغور ألب أرسلان هو مسؤول فرع تنظيم PKK/KCK-YPS الإرهابي في تركيا ويُلقب بـ"أوزغور شورش" / صورة: AA
22 يوليو 2023

تمكنت الاستخبارات التركية من تحييد مسؤول فرع تنظيم PKK/KCK-YPS الإرهابي بتركيا أوزغور ألب أرسلان الملقب بـ"أوزغور شورش" في عملية أمنية معقدة شمال العراق.

ومنذ 2019، تمكنت الاستخبارات التركية من كشف دور شورش ومراقبته، حيث تركز جهده على تخطيط وتنفيذ عمليات بث الفوضى والتخريب المدني.

كما تمكنت الاستخبارات التركية، بواسطة عناصرها الميدانية من الكشف عن مسؤوليته عن حرائق الغابات التي شهدتها تركيا في صيف 2021، وتحديداً التي بدأت في منطقة مانافغات في ولاية أنطاليا، والتي جرت في ولايات موغلا ومرسين وهاطاي، ملتهمةً أكثر من 150 ألف هكتار، وذلك من خلال ما تسمى "مبادرة أطفال النار" التي أسسها وأشرف عليها شورش.

خصصت الاستخبارات التركية عناصر ميدانية خاصة لمراقبة شورش وتعقب تحركاته، لتتمكن من الوصول إلى معلومات عن تلقيه تعليمات من الإرهابي مراد قره يلان بتنفيذ عمليات جديدة في تركيا، حيث بدأ بالعمل على نقل مواد متفجرة لعناصر التنظيم الإرهابي في تركيا.

وبدأ شورش النشاط الإرهابي في الفترة بين 2006 و2008، عندما التحق بالذراع الشبابية لتنظيم "PKK" الإرهابي وعمل متحدثاً باسم المنظمة الإرهابية في مدينة إسطنبول. وفي 2008 انتقل للعمل في الذراع الريفية ومنها إلى جبال قنديل في العراق.

وفي 2011، انتقل إلى سوريا وعمل في عدد من المهام والمواقع، على رأسها نقل الذخائر والأسلحة ومكونات القنابل إلى عناصر المنظمة الإرهابية في تركيا، كما تولى في هذه الفترة قيادة عمليات التنظيم الإرهابي في المدن التركية الكبرى.

وبدءاً من 2019، أصبح شورش مسؤولاً عن تركيا في تنظيم PKK الإرهابي وفروعه، إذ تولى الإشراف على عمليات حرق الغابات في ولايتي هاطاي ومرسين عام 2021، وأشرف بشكل شخصي على مجرياتها.

مصدر:TRT عربي - وكالات
اكتشف
غروسي: تعاون إيران مع الطاقة الذرية التزام قانوني وليس خياراً
الاحتلال يواصل مجازره بحق مجوّعي غزة.. ولازاريني: الأونروا تواجه أزمة وجود
إيران تعتقل 26 شخصاً في خوزستان بتهمة التعاون مع إسرائيل
زعيم إسرائيلي معارض يعلق على قتل المستوطنين ثلاثةَ فلسطينيين بالضفة: مجزرة يهودية عنيفة
مستوطنون يقتلون 3 فلسطينيين ويصيبون 16 واستشهاد طفل في جنين وسط استمرار عمليات الهدم في طولكرم
"القسام" تنشر مشاهد لكمين خان يونس.. والاحتلال يعترف بمقتل 7 جنود وتحقيقاته تكشف عن "خلل خطير"
الحرب في الشرق الأوسط تدفع بكين لإعادة إحياء مشروع "قوة سيبيريا 2" لنقل الغاز الروسي
قمة الناتو.. أردوغان يؤكد في لقائه بزعماء: أولويتنا التوصل إلى وقف دائم لإطلاق النار في غزة
عشرات الشهداء بمجازر إسرائيلية جديدة.. و”حكومة غزة”: الاحتلال يقنص المدنيين عند نقاط المساعدات
ترمب يدعي أن اتفاقاً بشأن غزة "بات وشيكاً جداً".. وحماس: الاتصالات بين الوسطاء تكثفت والاحتلال يتلكأ
زهران ممداني.. مسلم اشتراكي ومؤيد لفلسطين يقترب من منصب عمدة نيويورك
كتائب القسام وسرايا القدس تدمران آليات إسرائيلية بخان يونس.. وجيش الاحتلال يقر بمقتل 7 جنود
بعد تقرير الاستخبارات.. ترمب: برنامج إيران النووي عاد عقوداً إلى الوراء بعد تدميره بالكامل
وزيرا دفاع تركيا وهولندا يوقّعان إعلان نيات خلال قمة الناتو في لاهاي
الاحتلال يواصل عمليات الدهم والاعتقال في الضفة الغربية ويهدم 623 منزلاً بالقدس منذ 7 أكتوبر
ألق نظرة سريعة على TRT Global. شاركونا تعليقاتكم
Contact us