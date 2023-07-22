تمكنت الاستخبارات التركية من تحييد مسؤول فرع تنظيم PKK/KCK-YPS الإرهابي بتركيا أوزغور ألب أرسلان الملقب بـ"أوزغور شورش" في عملية أمنية معقدة شمال العراق.

ومنذ 2019، تمكنت الاستخبارات التركية من كشف دور شورش ومراقبته، حيث تركز جهده على تخطيط وتنفيذ عمليات بث الفوضى والتخريب المدني.

كما تمكنت الاستخبارات التركية، بواسطة عناصرها الميدانية من الكشف عن مسؤوليته عن حرائق الغابات التي شهدتها تركيا في صيف 2021، وتحديداً التي بدأت في منطقة مانافغات في ولاية أنطاليا، والتي جرت في ولايات موغلا ومرسين وهاطاي، ملتهمةً أكثر من 150 ألف هكتار، وذلك من خلال ما تسمى "مبادرة أطفال النار" التي أسسها وأشرف عليها شورش.

خصصت الاستخبارات التركية عناصر ميدانية خاصة لمراقبة شورش وتعقب تحركاته، لتتمكن من الوصول إلى معلومات عن تلقيه تعليمات من الإرهابي مراد قره يلان بتنفيذ عمليات جديدة في تركيا، حيث بدأ بالعمل على نقل مواد متفجرة لعناصر التنظيم الإرهابي في تركيا.

وبدأ شورش النشاط الإرهابي في الفترة بين 2006 و2008، عندما التحق بالذراع الشبابية لتنظيم "PKK" الإرهابي وعمل متحدثاً باسم المنظمة الإرهابية في مدينة إسطنبول. وفي 2008 انتقل للعمل في الذراع الريفية ومنها إلى جبال قنديل في العراق.

وفي 2011، انتقل إلى سوريا وعمل في عدد من المهام والمواقع، على رأسها نقل الذخائر والأسلحة ومكونات القنابل إلى عناصر المنظمة الإرهابية في تركيا، كما تولى في هذه الفترة قيادة عمليات التنظيم الإرهابي في المدن التركية الكبرى.

وبدءاً من 2019، أصبح شورش مسؤولاً عن تركيا في تنظيم PKK الإرهابي وفروعه، إذ تولى الإشراف على عمليات حرق الغابات في ولايتي هاطاي ومرسين عام 2021، وأشرف بشكل شخصي على مجرياتها.