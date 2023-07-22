سياسة
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حزب العدالة والتنمية التركي يُدين "بشدة" إحراق نسخة من القرآن في الدنمارك
أدان المتحدث باسم الحزب التركي الحاكم، عمر جليك، بشدةٍ إحراق نسخة من القرآن الكريم في العاصمة الدنماركية كوبنهاغن تحت حماية الشرطة. والجمعة، أقدمت مجموعة دنماركية يمينية متطرفة على إحراق نسخة من القرآن الكريم أمام السفارة العراقية بكوبنهاغن.
حزب العدالة والتنمية التركي يُدين "بشدة" إحراق نسخة من القرآن في الدنمارك
جليك: نُدين بشدةٍ الاعتداء الذي نفذته مجموعة معادية للإسلام في الدنمارك ضد كتابنا المقدس، القرآن. / صورة: AA
22 يوليو 2023

أدان المتحدث باسم حزب العدالة والتنمية التركي (الحاكم) عمر جليك بشدةٍ إحراق نسخة من القرآن الكريم في العاصمة الدنماركية كوبنهاغن تحت حماية الشرطة.

وقال في تغريدة السبت: "نُدين بشدةٍ الاعتداء الذي نفذته مجموعة معادية للإسلام في الدنمارك ضد كتابنا المقدس، القرآن".

واعتبر جليك الاعتداء الذي طال القرآن الكريم "جريمة كراهية واضحة".

ولفت إلى أن صمت السلطات الدنماركية حيال الاستفزازات ضد الإسلام والمسلمين هي بمثابة "دعمها لجرائم الكراهية هذه".

والجمعة، أقدمت مجموعة دنماركية يمينية متطرفة مناهضة للإسلام على إحراق نسخة من القرآن الكريم أمام السفارة العراقية بالعاصمة كوبنهاغن.

وذكر مراسل الأناضول أن أعضاء المجموعة التي تطلق على نفسها Danske Patrioter (الوطنيون الدنماركيون) رفعوا لافتات معادية للإسلام، وردّدوا شعارات مسيئة له.

يشار إلى أن المجموعة كانت سابقاً قد اعتدت على القرآن الكريم والعلَم التركي أمام السفارة التركية في كوبنهاغن.

مصدر:TRT عربي - وكالات
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