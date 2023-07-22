سياسة
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انفجار مخزن للذخيرة وإجلاء للسكان بعد هجوم أوكراني على القرم
أدى هجوم شنَّته مسيّرات أوكرانية في القرم إلى انفجار مخزن ذخيرة وإجلاء للسكان ضمن نطاق 5 كلم، فيما أعلنت السلطات الموالية لروسيا عودة الحركة إلى جسر مضيق كيرتش الذي عدّه الرئيس الأوكراني هدفاً طبيعياً.
انفجار مخزن للذخيرة وإجلاء للسكان بعد هجوم أوكراني على القرم
يعد الجسر ممراً حيوياً لنقل الإمدادات إلى الجنود الروس الذين يقاتلون في أوكرانيا / صورة: AFP
22 يوليو 2023

أعلنت السلطات الموالية لموسكو، السبت، "استئناف" حركة الآليات على جسر مضيق كيرتش الذي يربط بين روسيا والقرم التي أعلنت ضمّها عام 2014، بعد تعليقها مؤقتاً إثر هجوم أوكراني بطائرة مسيّرة على شبه الجزيرة.

وأدى الهجوم الذي شنّته أوكرانيا إلى "انفجار" مخزن ذخيرة في القرم، ودفع السلطات إلى إجلاء السكان ضمن نطاق 5 كلم، وتعليق حركة السكك الحديد، وفق ما أعلن حاكم شبه الجزيرة، السبت.

وقال سيرغي أكسيونوف، عبر تطبيق "تليغرام": "نتيجة هجوم بطائرة مسيّرة معادية على مقاطعة كراسنوغفارديسكي، حصل انفجار في مخزن ذخيرة"، من دون تقديم تفاصيل إضافية بشأن الموقع.

وأضاف "اتُّخذ القرار بإجلاء الناس في نطاق 5 كلم"، مؤكداً أنه "بهدف تقليل المخاطر، اتُّخذ القرار أيضاً بتعليق حركة القطارات على السكك الحديد في القرم".

يأتي هذا الهجوم بعد 5 أيام من تعرُّض جسر مضيق كيرتش، وهو الوحيد الذي يربط بين القرم والبرّ الروسي، لهجوم أوكراني أدى إلى مقتل شخصين.

وزادت وتيرة الهجمات على شبه جزيرة القرم المطلة على البحر الأسود في الأسابيع الأخيرة، تزامناً مع بدء كييف اعتباراً من مطلع يونيو/حزيران، هجوماً مضاداً لاستعادة مناطق في شرق أوكرانيا وجنوبها تسيطر عليها القوات الروسية.

وقال الرئيس الأوكراني فولوديمير زيلينكسي، في كلمة عبر الفيديو أمام مؤتمر "أسبن للأمن"، الجمعة، إن جسر القرم يجب أن يُشلّ عمله.

ورأى أن الجسر يسهم في "تزويد شبه جزيرة القرم بالذخيرة".

ويُعرف هذا الجسر باسم جسر كيرتش، ويتألف من قِسم طرقيّ وآخر للسكك الحديد، ودشَّنه الرئيس فلاديمير بوتين في عام 2018، ويعد ممراً حيوياً لنقل الإمدادات إلى الجنود الروس الذين يقاتلون في أوكرانيا.

في سياق منفصل، أفاد حاكم قرية جورافليفكا الروسية بمنطقة بيلغورود (غرب روسيا)، فياتشيسلاف غلادكوف، بأن الجيش الأوركراني "أطلق 21 قذيفة مدفعية و3 ذخائر عنقودية من راجمة صواريخ على قرية جورافليفكا".

وسبق أن أرسلت الولايات المتحدة ذخائر تقليدية محسَّنة ثنائية الغرض، وهي قنابل عنقودية تُطلَق من مدفع هاوتزر عيار 155 ملليمتراً، إلى أوكرانيا، لأول مرة في وقت مبكر من يوليو/تموز.

مصدر:TRT عربي - وكالات
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