قال الرئيس الأذربيجاني إلهام علييف، إن كلاً من باكو وأنقرة ستزيدان نفوذهما بشكل كبير، ليس فقط في المنطقة ولكن أيضاً على المسرح العالمي في السنوات القادمة.

جاء ذلك خلال منتدى "شوشا للإعلام العالمي"، الجمعة، المقام بمناسبة الاحتفال بالذكرى الـ148 للإعلام الوطني الأذربيجاني.

وقال علييف: "تلعب تركيا دوراً مهماً في كل من القضايا العالمية والإقليمية. وتُقدِّر أذربيجان سياسة تركيا التي تهدف إلى ضمان الاستقرار والأمن الإقليميين".

وأضاف: "لا أريد أن أشرح كل التفاصيل، لكن أذربيجان وتركيا ستلعبان دوراً أهم ليس فقط في المنطقة ولكن على مستوى العالم في السنوات المقبلة".

وأشار علييف إلى أن صداقته مع الرئيس رجب طيب أردوغان، عامل رئيسي للتنمية والاستقرار في المنطقة.

وشدّد على أن العلاقات الثنائية أُقيمت على أساس صداقة وأخوة طويلة الأمد.

كما ثمّن علييف التضامن الراسخ للشعب التركي والدولة التركية مع أذربيجان منذ بداية حرب قره باغ الثانية.

وفي حديثه عن المنتدى، أعرب الرئيس الأذربيجاني عن أمله في عودة الضيوف إلى بلدانهم بنتائج جيدة للغاية، واقترح إقامة الحدث بشكل منتظم.

ويشارك في منتدى "شوشا العالمي" 150 ضيفاً أجنبياً من 49 دولة، بما في ذلك وكالات الإعلام الحكومية و12 منظمة دولية والوكالات الإعلامية من 34 بلداً. كما يحضر المنتدى 60 من قادة وممثلي وسائل الإعلام المحلية.