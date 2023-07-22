انطلق لقاء الرئيس التركي رجب طيب أردوغان، مع نظيره الجزائري عبد المجيد تبون في إسطنبول.

واستقبل الرئيس أردوغان، السبت، نظيره الجزائري بمراسم رسمية في مكتب الرئاسة بقصر دولما بهتشة في إسطنبول.

وإثر مراسم الاستقبال بدأ اللقاء الثنائي للزعيمين، ويعقبه اجتماع موسع.

ومن المنتظر أن تتناول المباحثات العلاقات الثنائية، وسبل تعزيز علاقات التعاون، فضلاً عن تبادل وجهات النظر حول القضايا الراهنة الإقليمية والعالمية.

وسيقيم الرئيس أردوغان مأدبة عشاء على شرف الضيوف عقب المباحثات.

والخميس، قالت الرئاسة الجزائرية إن "الرئيس تبون يقوم بزيارة عمل إلى تركيا الشقيقة يومَي 21 و22 يوليو/تموز الجاري، يلتقي خلالها أخاه فخامة الرئيس السيد رجب طيب أردوغان".