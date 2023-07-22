سياسة
1 دقيقة قراءة
انطلاق اجتماع أردوغان وتبون في قصر دولما بهتشة بإسطنبول
استقبل الرئيس التركي رجب طيب أردوغان، نظيره الجزائري عبد المجيد تبون، بمراسم رسمية في مكتب الرئاسة بقصر دولما بهتشة بإسطنبول. وإثر مراسم الاستقبال بدأ اللقاء الثنائي للزعيمين الذي يعقبه اجتماع موسع.
انطلاق اجتماع أردوغان وتبون في قصر دولما بهتشة بإسطنبول
انطلاق اجتماع أردوغان وتبون في قصر دولما بهتشة بإسطنبول / صورة: رئاسة الجمهورية التركية
22 يوليو 2023

انطلق لقاء الرئيس التركي رجب طيب أردوغان، مع نظيره الجزائري عبد المجيد تبون في إسطنبول.

واستقبل الرئيس أردوغان، السبت، نظيره الجزائري بمراسم رسمية في مكتب الرئاسة بقصر دولما بهتشة في إسطنبول.

وإثر مراسم الاستقبال بدأ اللقاء الثنائي للزعيمين، ويعقبه اجتماع موسع.

ومن المنتظر أن تتناول المباحثات العلاقات الثنائية، وسبل تعزيز علاقات التعاون، فضلاً عن تبادل وجهات النظر حول القضايا الراهنة الإقليمية والعالمية.

وسيقيم الرئيس أردوغان مأدبة عشاء على شرف الضيوف عقب المباحثات.

والخميس، قالت الرئاسة الجزائرية إن "الرئيس تبون يقوم بزيارة عمل إلى تركيا الشقيقة يومَي 21 و22 يوليو/تموز الجاري، يلتقي خلالها أخاه فخامة الرئيس السيد رجب طيب أردوغان".

مصدر:TRT عربي - وكالات
اكتشف
غروسي: تعاون إيران مع الطاقة الذرية التزام قانوني وليس خياراً
الاحتلال يواصل مجازره بحق مجوّعي غزة.. ولازاريني: الأونروا تواجه أزمة وجود
إيران تعتقل 26 شخصاً في خوزستان بتهمة التعاون مع إسرائيل
زعيم إسرائيلي معارض يعلق على قتل المستوطنين ثلاثةَ فلسطينيين بالضفة: مجزرة يهودية عنيفة
مستوطنون يقتلون 3 فلسطينيين ويصيبون 16 واستشهاد طفل في جنين وسط استمرار عمليات الهدم في طولكرم
"القسام" تنشر مشاهد لكمين خان يونس.. والاحتلال يعترف بمقتل 7 جنود وتحقيقاته تكشف عن "خلل خطير"
الحرب في الشرق الأوسط تدفع بكين لإعادة إحياء مشروع "قوة سيبيريا 2" لنقل الغاز الروسي
قمة الناتو.. أردوغان يؤكد في لقائه بزعماء: أولويتنا التوصل إلى وقف دائم لإطلاق النار في غزة
عشرات الشهداء بمجازر إسرائيلية جديدة.. و”حكومة غزة”: الاحتلال يقنص المدنيين عند نقاط المساعدات
ترمب يدعي أن اتفاقاً بشأن غزة "بات وشيكاً جداً".. وحماس: الاتصالات بين الوسطاء تكثفت والاحتلال يتلكأ
زهران ممداني.. مسلم اشتراكي ومؤيد لفلسطين يقترب من منصب عمدة نيويورك
كتائب القسام وسرايا القدس تدمران آليات إسرائيلية بخان يونس.. وجيش الاحتلال يقر بمقتل 7 جنود
بعد تقرير الاستخبارات.. ترمب: برنامج إيران النووي عاد عقوداً إلى الوراء بعد تدميره بالكامل
وزيرا دفاع تركيا وهولندا يوقّعان إعلان نيات خلال قمة الناتو في لاهاي
الاحتلال يواصل عمليات الدهم والاعتقال في الضفة الغربية ويهدم 623 منزلاً بالقدس منذ 7 أكتوبر
ألق نظرة سريعة على TRT Global. شاركونا تعليقاتكم
Contact us