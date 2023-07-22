طورت شركة أسيلسان التركية للصناعات الدفاعية، نظام الدفع الهجين لمركبات عسكرية، إذ تستعد لمشاركته في المعرض الدولي لصناعة الدفاع (IDEF 2023) الذي سينظم في إسطنبول خلال الفترة من 25 إلى 28 يوليو/تموز الحالي.

وستشارك أسيلسان قدراتها في الاتصالات، والدفاع الجوي، وإلكترونيات الطيران والبصريات الكهربائية والحرب الإلكترونية والرادارات والأنظمة غير المأهولة مع الزوار المحليين والأجانب في المعرض.

شركة أسيلسان التي تعمل على أنظمة المركبات الكهربائية لفترة من الوقت ستكشف الستار عما توصلت إليه في المعرض، إذ ستعرض نظام الدفع الهجين لأول مرة في IDEF 2023.

وسيكون نظام الدفع الهجين حلاً لأنظمة الجر محلياً لجميع مصنعي المركبات العسكرية.

ومع تطوير نظام البطارية الداخلية والمتكيّف ضمن نطاق المشروع، سيكون النقل الصامت والتشغيل الصامت ممكناً في المناطق السكنية.

وتأسست "أسيلسان" عام 1975، بمبادرة من مؤسسة "تعزيز القوات المسلحة التركية"، بهدف تلبية احتياجات الجيش التركي في مجال أجهزة الاتصالات، وتشتهر الشركة بصناعة أنظمة وأجهزة إلكترونية لأغراض عسكرية.​​​​​​​