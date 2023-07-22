قال وزير النقل والبنى التحتية التركي عبد القادر أورال أوغلو إن 90% من أعمال تصميم القطار السريع المحلي الصنع اكتملت.

وأجرى الوزير أورال أوغلو زيارة تفقدية للشركة التركية لصناعة مركبات السكك الحديدية (TÜRASAŞ)، حسب بيان صادر عن الوزارة السبت.

ولفت الوزير إلى أن تركيا بعد تصنيع قطارها الكهربائي المحلي تعكف على صناعة قطارها السريع، الذي ستبلغ سرعته التشغيلية 225 كم/ساعة.

وأضاف أنه من المخطط له بدء تجميع النموذج الأولي الأول للقطار السريع الوطني مطلع عام 2024، وأن يدخل القطار حيز الخدمة عام 2025.