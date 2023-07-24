في سياق جهوده الحثيثة لمكافحة التطرف والإرهاب، لم يقتصر المغرب على درء الهجمات الإرهابية عن المملكة فقط، بل اعتمد برنامجاً شاملاً من داخل السجون، سمِّي "مصالحة" لدفع معتقلين على خلفية قضايا الإرهاب والتطرف إلى نبذ التشدّد والتطرف في أثناء وجودهم في السجن.

وانطلق هذا البرنامج منذ ست سنوات، ويرى خبراء أنه يندرج ضمن مساعي السلطات لتوفير الشروط المناسبة لإعادة إدماج فئة المعتقلين المدانين في قضايا التطرف والإرهاب في المؤسسات الإصلاحية، من خلال تبني مقاربة علميّة تتكامل مع الجهود متعددة الأبعاد والمبذولة على المستوى الوطني في مجال مكافحة الإرهاب والتطرف في إطار ما يطلق عليه "الاستباق الأمني والتحصين الروحي ومحاربة الهشاشة".

ووصل عدد المستفيدين من برنامج "مصالحة"، الذي أطلقته المندوبية العامة لإدارة السجون وإعادة الإدماج (مؤسسة رسمية مسؤولة عن السجون في المغرب منذ 2008) إلى 279 نزيلاً ونزيلة، بعدما استفاد في الأيام الأخيرة 20 نزيلاً جديداً من البرنامج في دورته الـ12. وأُفرج عن 202 منهم، بينهم 105 بموجب عفو من العاهل المغربي الملك محمد السادس، إضافةً إلى تخفيض العقوبة لفائدة 23 نزيلاً آخرين، لتصل نسبة الاستفادة من العفو الملكي إلى 66.79 في المئة.

برنامج فريد عالمياً

في كلمته بمناسبة اختتام الدورة 12 لبرنامج "مصالحة"، رأى المندوب العام لإدارة السجون وإعادة الإدماج، محمد صالح التامك، أن هذا البرنامج "فريد من نوعه على المستوى العالمي، إذ نال استحسان الكثير من الشركاء الإقليميين والدوليين".

وأوضح التامك أن "مفهوم المصالحة الذي يقوم عليه البرنامج يجعله مبادرة صادرة عن النزلاء الذين تَحمّل المجتمع أضراراً مادية ومعنوية بسبب أفكارهم المتطرفة أو أعمالهم الإٍرهابية، فالاستفادة من البرنامج تقتضي من السجناء المعنيين إرادةً واستعداداً لتصحيح مفاهيمهم وأفكارهم".

مرتكزات أساسية للبرنامج

في هذا السياق، يرتكز برنامج "مصالحة" على جملة من الأبعاد الأساسية، ترمي إلى تحقيق غاية أساسية؛ وهي "المصالحة مع الذات، والمصالحة مع المجتمع، والمصالحة مع النص الديني، والمصالحة مع النظم والمعايير المنظِّمة للمجتمع في علاقته بالفرد وبالمؤسسات الشرعية المُؤطّرة للحياة العامة، وفق ما تمليه القوانين والمعايير الحقوقية والقانونية والأخلاقية"، على حد قول المندوب العام لإدارة السجون وإعادة الإدماج.

وتبيّن للمسؤول، من خلال التقارير اليومية التي توصل بها حول أنشطة الدورة الـ12 من برنامج "مصالحة"، أن الأخير "حقق الأهداف المسطرة له"، حيث لمس "التفاعل المُكثّف والجدّي من المستفيدين من البرنامج مع الأنشطة المبرمجة كافة، وهو ما يعد مؤشراً إضافياً على مدى نجاح هذه الدورة التي تعد كذلك تجربة إيجابية تنضاف إلى تجارب الدورات السابقة، وتشجع لا محالة على الاستمرار في برمجة دورات أخرى".

اجتثاث منابع التطرف والإرهاب

يذهب الخبير في مجال الحكامة الأمنية، محمد الطيار، إلى أنه "على المستوى الأمني، شكَّل برنامج مصالحة، خير وسيلة للقضاء عل الصورة النمطية التي كان يُروّجها أتباع السلفية الجهادية عن مختلف مؤسسات الدولة".

وأضاف الطيار، في حديثه لـTRT عربي، أن "هؤلاء المعتقلين السابقين المستفيدين من البرنامج سيكون لهم دور مهم في نصح الشباب، ومحاربة محاولات التغرير بهم، ثم سقوطهم في براثن الإرهاب والتطرف".

ولفت المصدر نفسه، إلى أن "برنامج (مصالحة) شكَّل محطة مهمة في تنزيل الاستراتيجية المعتمدة في المجال الديني في المغرب، خصوصاً منذ أحداث الدار البيضاء سنة 2003، عندما سطرت المملكة رزمة مهمة لاجتثاث منابع التطرف ونشر مبادئ التسامح والاعتدال".

واهتزت المملكة في 16 مايو/أيار 2003 بشكل غير مسبوق على وقع انفجارات في خمسة أماكن مختلفة وبشكل متزامن في مدينة الدار البيضاء (أكبر حواضر المغرب وقلبها الاقتصادي النابض)، قام بها شباب متطرفون، ما خلَّف نحو 45 قتيلاً و100 جريح.

تبعات أحداث الدار البيضاء

يذكر الباحث في الشأن الديني، منتصر حمادة، أنه من "التبعات المباشرة لاعتداءات الدار البيضاء المُؤرّخة عام 2003، أن طبيعة المقاربة الأمنية التي انخرط فيها المغرب، وكانت ضرورية وليست مسألة ترف مؤسساتي، صاحبتها ما يمكن الاصطلاح عليها بـ(المضاعفات الجانبية)، وهي المضاعفات التي تسببت في إثارة قضايا حقوقية".

من هنا "جاء تحول الدولة المفصلي بخصوص تدبير هذا الملف من خلال مضامين الحوار الذي أدلى به الملك محمد السادس لصحيفة "إل بايس" الإسبانية بتاريخ 15 يناير 2005، والذي تحدث فيه عن وقوع تجاوزات حقوقية في الاعتقالات التي طالت هؤلاء، وكان هذا الحوار بوابة فتح المغرب مرحلة جديدة بخصوص تدبير ظاهرة أو معضلة التطرف العنيف، عنوانها تبنِّي مقاربة مركَّبة وشاملة موزَّعة على عدة جبهات: أمنية ودينية واقتصادية واجتماعية وحقوقية"، كما يضيف حمادة في تصريحه لـTRT عربي.

وأبرز الباحث في الشأن الديني، أنه في هذا السياق، "سوف نعاين مشروع (مصالحة) الذي يهدف إلى مواكبة المعتقلين الإسلاميين المنخرطين في المراجعات، وتتفرع محاوره على مقاربات دينية وحقوقية ونفسية وغيرها، بوتيرة لم تكن قائمة من قبل، قبل تحديد لائحة أولية من المستفيدين، والتي غالباً ما تنتظر مناسبة دينية أو وطنية، تكون سبباً صدور عفو ملكيّ عنها، وهذا ما تحقق فعلاً خلال السنوات الأخيرة مع الكثير من الأفواج".

هل يكفي البرنامج وحده؟

وسجّل رئيس المركز المغربي لحقوق الإنسان (غير حكومي)، عبد الإله الخضري، أن المحاور التي ارتكز عليها برنامج مصالحة "متكاملة فيما بينها، وحققت إنجازات ترتبط بالمراجعات الفكرية، مما أسهم في الإفراج عن العشرات من المدانين في قضايا الإرهاب، من بينهم نساء، أجروا مراجعات فكرية فعلية".

ولكنه استدرك في حديثه مع TRT عربي أنه "من الناحية الحقوقية، لا أظن أن المشروع في حجمه ومضمونه الحالي كفيل بمكافحة الإرهاب"، موضحاً أن "مكافحة الفكر المتطرف في المجتمع عموماً تحتاج إلى مشروع أكبر وأوسع من خلال مصالحة مجتمعية حقيقية؛ أساسها محاربة الفساد وتحقيق التنمية لفائدة الجميع، ومحاربة الإدمان الذي بات، للمفارقة، أحد العوامل المؤدية إلى الارتماء في أحضان الفكر المتطرف".

بناءً عليه "يُحتمَل أن تشكِّل هذه المبادرة الموجَّهة إلى السجناء المحكومين في قضايا إرهابية، فرصة للبعض من أجل الانعتاق من أسوار السجون ليس إلا، إذ ليس من السهل أبداً إقناع فئة عريضة من المدانين في قضايا إرهابية، يمكن وصفهم بالعقديين، من أجل القيام بمراجعات"، حسب قول الخضري.